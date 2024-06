O Ultramacho levou mais de mil atletas a Cuiabá, ontem, sábado (22), para participar da corrida noturna Toroari.

O evento reuniu atletas de Rondonópolis e outros 40 municípios de Mato Grosso, além de 7 estados brasileiros, movimentando o turismo, a rede hoteleira e o comércio local.

Os corredores se dividiram em provas de corrida em trilha, com distâncias de 6 km, 12 km e 21 km, sob o céu noturno na saída de Cuiabá, no condomínio Cidade Jardim.

Esta iniciativa esportiva tem o apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento de Econômico de Mato Grosso (Sedec), por meio da Adjunta de Turismo.

A Sedec participou do evento com o estande do projeto Descubra Mato Grosso, no qual foram realizadas ativações com sorteio de brindes. A equipe da Secretaria levou informações sobre o turismo mato-grossense e distribuiu materiais relacionados ao turismo do Estado.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, iniciativas como a Ultramacho fomentam a economia do locais que passam e estimulam o turismo de aventura.

“Os competidores vieram de Sergipe, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e do interior do Estado, como Primavera do Leste, Rondonópolis e tantas outras cidades para participar da corrida, não sendo apenas os moradores locais. São atletas de todos os cantos, o que traz movimento em hotéis e restaurantes. Essa é uma das bandeiras do Governo do Estado, o desenvolvimento dos municípios e a economia girando de diversas maneiras”, afirmou o secretário.

A secretário adjunta de Turismo, Maria Letícia Arruda de Morais Costa, explicou que a competição faz parte do turismo de aventura e o Descubra Mato Grosso é parceiro levando o turismo local.

“O Ultramacho é turismo de aventura, onde diversos competidores viajam para correr em meio a natureza, seja durante o dia ou pela noite, como foi a Toroari. O Descubra Mato Grosso trabalha em parceria com os organizadores nesses eventos, para impulsionar o turismo mostrando as belezas e possibilidade locais. O Governo tem melhorado a infraestrutura turística e precisamos fazer o trabalho de promoção desses pontos para que os turistas acessem”, disse Maria Letícia.

O Ultramacho possui um calendário de provas anual voltado para o ciclismo e corrida de trilha, o qual é realizado em diversos destinos turísticos de Mato Grosso.

Cuiabá recebeu a terceira prova do ano. A primeira foi realizada em Campo Verde e a segunda em Primavera do Leste.

Cristiano Ben Ayres, de Aracaju (SE), participou da prova de 6km.