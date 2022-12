A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis prendeu em flagrante, nesta terça-feira (13/12) um suspeito de receptar 20 mil reais roubados durante assalto a uma residência na cidade.

O roubo ocorreu na noite do dia 12 para 13 de dezembro, quando uma família foi rendida por criminosos ao chegar na residência, localizada no bairro Jardim Gramado.

A família foi mantida em cárcere privado por várias horas, dentro da residência, e teve dois veículos roubados, um Chevrolet Ônix e um Jeep Compass, além de eletrônicos e outros objetos.

As vítimas também foram obrigadas pelos criminosos a realizar transações bancárias via Pix, no valor total de R$ 21 mil, sendo 20 mil transferidos para a conta do suspeito preso nesta terça-feira.