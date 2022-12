A população de Rondonópolis tem a oportunidade, neste fim de ano, de ajudar a Associação dos Pacientes Oncológicos (APOR) por meio da compra de panetones. Para isso, basta participar da campanha “Panetones – Amigos da Apor”, promovida pelo Rotary Club de Rondonópolis Cerrado, que está realizando a venda dos panetones com renda totalmente revertida para a entidade.

A campanha tem também o apoio do Tribunal Regional do Trabalho (23ª Região – Mato Grosso) e do Ministério Público do Trabalho. Foram preparados cinco mil panetones para a venda e, a 11 dias do Natal, restam cerca de mil unidades ainda para serem comercializadas.

“Nós começamos esse projeto em 2019 e nesses três anos já vendemos mais de 22 mil panetones”, destaca Carlos Gil, do Rotary Cerrado. “Esse ano 100% da venda será revertida para a Apor, entidades que a gente sabe a importância para nossa cidade”, reforça.

Os atendimentos focados no diagnóstico e prevenção que são promovidos pela Apor tem alto custo mensal. A entidade recebe recursos, que são insuficientes, por isso necessita sempre do apoio da comunidade.

“A gente pede a toda população, que já nos ajuda tanto, que venha aqui na Apor comprar o seu panetone para que a gente possa concluir a venda das cinco mil unidades. A gente precisa dessa ajuda da sociedade para continuarmos atendendo quem precisa”, disse Marleide Narciso, gestora da Apor.

Quem quiser adquirir o panetone, que custa R$ 25,00 a unidade, pode realizar a compra no Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama da Apor que fica na Avenida Cuiabá, nº 1.285, centro (próximo à Caixa Econômica Federal). O telefone para contato é o (66) 3023-3200.