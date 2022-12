Policiais militares do Batalhão de Trânsito prenderam em flagrante um homem, de 23 anos, e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por furto, na noite desta segunda-feira (26/12), em Poxoréu. Na ação, a PM recuperou uma caminhonete que havia sido furtada em Rondonópolis.

Conforme o boletim de ocorrência, durante rondas pela rodovia MT-130, por volta de 21h, a equipe do Batalhão de Trânsito solicitou parada a uma caminhonete S10 de cor branca. Dentro do veículo estavam os dois suspeitos, que apresentaram nervosismo com a chegada da PM.