As motocicletas apreendidas foram encaminhadas, em parte, para o pátio da 2ª Ciretran de Rondonópolis e outra parte para o pátio da polícia.

A Operação Corpus Christi 2024 da Polícia Militar, em Rondonópolis, foi anunciada ontem (29) pelo comandante do 5º BPM, tenente-coronel, Silva Sá, que destacou que, somente na primeira noite da ação policial, nesta terça-feira, os policiais apreenderam 19 motocicletas e realizaram 32 notificações.

O 5º Batalhão da Polícia Militar de Rondonópolis deu início à Operação Corpus Christi na noite desta terça-feira (28). A ação, com policiamento intensificado, incluindo, a realização de blitzes no trânsito, tem a intenção de garantir um feriadão mais seguro para a população e segue até a próxima segunda-feira (3).

“A operação continua nos próximos dias, até a segunda-feira, e vamos intensificar ainda mais as ações. E, com certeza, na segunda-feira teremos uma Rondonópolis mais segura e com o trânsito mais disciplinado”, afirmou o comandante.

Durante o feriadão, a PM deve intensificar o policiamento em todas as regiões da cidade, bem como atuar na fiscalização do trânsito.