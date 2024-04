A IHARA, empresa de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas, estará presente mais uma vez na Tecnoshow Comigo 2024, que será realizado entre os dias 8 e 12 de abril, em Rio Verde (GO).

Nesta edição, a empresa promete proporcionar uma experiência única aos agricultores, oferecendo, além dos produtos, todo o suporte necessário para uma tomada de decisão precisa em todas as fases do manejo das culturas de soja e milho e, outras de interesse do produtor rural, uma vez que está preparada para atender uma ampla gama de culturas.

Os visitantes serão recebidos pelo “Jeito IHARA de Ser”, uma abordagem consultiva focada em entender as necessidades específicas das lavouras.

No estande, o time comercial estará disponível para ouvir os desafios enfrentados pelos agricultores no dia a dia e propor soluções adequadas, apresentando o inseticida ZEUS, fungicida FUSÃO EC e o herbicida YAMATO SC, todos com dupla aptidão para atender as necessidades das principais culturas da região: soja e milho. Também serão apresentadas outras tecnologias de ponta do portfólio da empresa.

Segundo o agrônomo e gerente de Marketing Regional da IHARA, Valdumiro Garcia, a empresa está comprometida em oferecer não apenas produtos de alta tecnologia, mas também um atendimento completo para os agricultores.

“Queremos estar ao lado do agricultor, mostrando de perto as tecnologias que resolvem as problemáticas do campo e erradicam ao máximo as pragas, doenças e plantas daninhas resistentes para que ele tenha uma safra produtiva e rentável”, afirma.

Prosa, inovação e interatividade

Uma das novidades do estande da IHARA nesta edição é o “Hora H da Prosa”, que contará com a participação do ator Guito – nome artístico de Diogo Brito – um dos grandes destaques da novela Pantanal.

Ele fará um bate-papo com representantes de cooperativas e agricultores, proporcionando uma troca de experiências enriquecedora que será transmitida em tempo real nas redes sociais da IHARA e no perfil do próprio artista, permitindo a interação dos espectadores.

Além disso, a empresa proporcionará uma experiência completa aos agricultores, incluindo uma dinâmica “Tire o chapéu para IHARA”, com propósito social no final da feira, e um “Circuito Técnico” que oferecerá informações detalhadas sobre as soluções da empresa em cada etapa do manejo das culturas.

O agricultor percorrerá alguns pontos de parada, como parede fenológica, estações demonstrativas de fungicidas, inseticidas e herbicidas e Cultivida, com foco no uso correto e seguro.

Em cada uma das estações, o visitante poderá consultar diversos conteúdos técnicos, materiais que poderão ser encaminhados por e-mail, visando proporcionar uma melhor experiência na hora da tomada de decisão. No final, ele poderá participar de um game, concorrendo a brindes.

Manejo eficiente com tecnologias de ponta

Durante a Tecnoshow Comigo 2024, a IHARA apresentará suas tecnologias de ponta para o manejo eficiente na cultura da soja e do milho. Um dos destaques será o inseticida ZEUS, que oferece alta performance contra os percevejos Marrom e Barriga-Verde na soja, além de atuar com excelência no manejo da cigarrinha do milho. Essa tecnologia potencializa os ingredientes ativos e garante maior poder de choque e residual do mercado em ambas as culturas.

Na linha de fungicidas, a empresa apresentará o FUSÃO EC, com eficácia comprovada, por três anos consecutivos no ensaio da rede da Embrapa, no controle da Ferrugem da soja, além de apresentar alta eficiência para Mancha Alvo e Antracnose.

Essa tecnologia também se destaca para o manejo das principais doenças do milho, atendendo as necessidades do agricultor em cenários de médio e alto investimento em produtividade.

Para o manejo de plantas daninhas de difícil controle, a IHARA destacará o herbicida YAMATO SC, que veio para contribuir com o cultivo da soja. Trata-se de uma tecnologia exclusiva de alta seletividade e longo residual para o controle pré-emergente das plantas daninhas, mantendo a planta no limpo por mais tempo e sem afetar a cultura subsequente.

“A IHARA vem trabalhando incansavelmente para oferecer tecnologias de ponta adaptadas à realidade da agricultura brasileira. Nossas soluções visam contribuir para o aumento da produtividade e sustentabilidade no setor agrícola”, destaca Garcia.