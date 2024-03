1 de 9

A participação da presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso, desembargadora Adenir Carruesco, no programa de rede nacional ‘É de Casa”, da TV Globo, onde teve sua trajetória de vida homenageada no quadro “Voz da Emoção”, ganhou forte repercussão em Rondonópolis.

Muitos lembraram da sua atuação de destaque como juíza do trabalho na cidade por vários anos e das ações desenvolvidas por ela na área social e beneficente no município.

A história de vida da desembargadora foi narrada por Galvão Bueno e foi ao ar no último sábado (23). A homenagem, que contou com a participação dos pais, filhos e marido de Adenir, foi envolta em muita emoção.