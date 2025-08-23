Uma luta histórica dos moradores do bairro Sagrada Família, em Rondonópolis, está mais perto de um desfecho positivo. Após décadas de convivência com a poeira e a lama, a comunidade recebeu a garantia de que a pavimentação asfáltica e a drenagem de todo o bairro serão finalmente concluídas.

O compromisso foi firmado pelo prefeito Cláudio Ferreira durante uma reunião na prefeitura na noite da última quinta-feira (21), que contou com a presença de mais de 100 residentes e foi articulada pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Paulo Schuh.

Diante da forte mobilização da comunidade, o chefe do Executivo anunciou que o processo de licitação para a aguardada obra de infraestrutura será lançado até março de 2026.

Um estudo prévio já apontou a necessidade de um investimento de aproximadamente R$ 60 milhões para resolver de forma definitiva os problemas de drenagem e pavimentar todas as ruas do bairro.

Durante o encontro, o vereador Paulo Schuh e os moradores presentes expuseram as severas dificuldades enfrentadas diariamente devido à falta de infraestrutura, uma realidade que persiste desde a fundação do bairro.

“Essa é uma luta de muitos anos, que parece estar chegando ao fim. Ouvimos os moradores e levamos suas demandas ao Executivo.

Saímos desta reunião com compromissos concretos para o Sagrada Família e vamos acompanhar de perto cada etapa”, afirmou o presidente da Câmara.

A defesa pelas melhorias no bairro é uma pauta antiga de Schuh, que, antes mesmo de ocupar uma cadeira no Legislativo, já atuava como presidente da associação de moradores desde 2017, liderando a mobilização por asfalto e melhores condições de vida para a região.

Mais saúde para a comunidade

Além da obra de infraestrutura, a reunião trouxe outro anúncio de grande impacto para a população local. O vereador Paulo Schuh informou a destinação de sua emenda impositiva parlamentar para a construção de uma nova unidade de saúde da família (PSF) no Sagrada Família.

Segundo o presidente da Câmara Municipal, a iniciativa visa fortalecer a atenção básica e facilitar o acesso dos moradores a serviços essenciais de saúde, evitando deslocamentos para outras regiões da cidade.

Com os compromissos firmados, a expectativa da comunidade agora se volta para o cumprimento dos prazos e a efetiva transformação do bairro, que aguarda por dignidade e qualidade de vida há várias gerações. O Legislativo, por sua vez, se compromete a fiscalizar o andamento dos processos para que o asfalto e a nova unidade de saúde se tornem realidade.