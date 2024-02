A situação caótica enfrentada pelos usuários do serviço que é oferecido pela Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), desde o último dia 1º de fevereiro, repercutiu na sessão de ontem (15) da Câmara Municipal.

Diante das muitas reclamações de superlotação e longa espera pelos ônibus, chegou-se até a ser ventilada a possibilidade de ser pedida a saída da atual presidente da AMTC, Priscila Paiva, indicada pelo chefe do executivo municipal.

“Estamos recebendo uma enxurrada de reclamações a respeito do transporte coletivo. A população não aguenta mais ficar esperando uma ou duas horas para um coletivo passar. Sinal de incompetência, negligência e falta de respeito”, disparou o vereador Dr. Jonas Rodrigues (SD).

Segundo ele, é um absurdo o que está acontecendo em Rondonópolis. “É preciso que haja uma solução urgente. Já pedi a convocação da presidente da AMTC para ela vir até a Câmara explicar se vai normalizar estas linhas e até quando o nosso povo vai continuar padecendo nos pontos de ônibus”, bradou.

Ressaltou que da forma que está o serviço, funcionando precariamente, não pode continuar, ventilando, em seguida, a possibilidade de pedir o afastamento de Priscila caso não seja apontada uma solução rápida para os problemas atuais.

“É preciso uma resposta ou vamos ter que tomar providências e, se preciso for, até pedir o afastamento de quem está conduzindo a AMTC”, reiterou Rodrigues.

Presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da Casa de Leis, o vereador Investigador Gerson (MDB) também falou sobre a saga que os usuários do transporte coletivo estão enfrentando diariamente.

“Entrei em contato com a secretária Priscila, via WhatsApp, para que ela pudesse me responder sobre o que está acontecendo. Pois, temos ônibus que não chegam, linhas que as pessoas ficam paradas mais de horas e não são atendidas. Ou seja, o transporte coletivo está um caos. E sabe o que a secretária respondeu: nada”, disse ele.

Diante disso, o emedebista informou que apresentou um requerimento cobrando explicações. “Eu compactuou da mesma ideia do vereador Dr. Jonas de convocar aqui a secretária Priscila para que ela possa se explicar”, disse ele, complementando que recebeu a informação que a cooperativa contratada para executar o serviço conta hoje com cerca de 40 motoristas para atuar em 13 linhas em funcionamento, sendo a metade do que é necessário.

“É uma vergonha o que está acontecendo. Vamos continuar cobrando para que tenhamos um transporte verdadeiramente decente na nossa cidade”, completou o parlamentar.