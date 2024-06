A cidade de Caruaru, no agreste de Pernambuco, é conhecida por realizar uma das maiores festas juninas do país.

Este ano, são 72 dias de programação e neste fim de semana, por causa do dia de São João na segunda-feira (24), é o mais aguardado por moradores e visitantes.

A festa começou no início de abril e só termina no próximo dia 29 de junho.

As atrações estão distribuídas em 27 polos da cidade, entre eles pontos gastronômicos, de atrações musicais, danças, shows e artesanato.

Segundo o secretário de Turismo de Caruaru, Pedro Augusto, a estimativa é de que 4 milhões de turistas circulem na cidade nesse período. A movimentação na economia deve gerar em torno de R$ 700 milhões.

Este fim de semana, que antecede o dia de São João, é um dos mais aguardados, com atrações musicais para todos os gostos. Até segunda-feira, vários artistas nacionais passam pelo principal palco da festa, entre eles o cantor João Gomes, Matheus e Kauan, Zé Neto e Cristiano e a banda Magníficos.

No total, serão 240 atrações divididas em 13 polos na zona urbana da cidade.

Não só a noite, mas também durante o dia Caruaru tem muito forró, já que a cidade é conhecida como capital do forró.

A festa se concentra no Polo do Alto do Moura, o maior centro de artes figurativas da América Latina, berço do mestre Vitalino que, com a arte do barro, tornou a cidade conhecida mundialmente. Por lá também é possível encontrar vários pontos gastronômicos, com culinária regional.

As atrações começam ao meio-dia e se estendem até as 17h.