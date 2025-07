GENTEÉM…!

E a vida tem dessas coisas. Ela não é linear, pois, um dia estamos por cima e outro estamos por baixo. Isso mesmo, literalmente, “um dia é da caça e o outro do caçador”, demonstrando que a vida está sempre em movimento e nos movimentando, afinal não conseguimos ficar estáticos no meio de tantos acontecimentos. Por vezes, nos decepcionamos com as pessoas, as quais acreditávamos que eram verdadeiras e, ainda mais, que fossem nossas companheiras de jornada. E todas essas decepções acabam gerando dores, lágrimas e tristezas. Mas, como nem tudo são espinhos, logo ali, no outro lado da rua, uma pessoa nos acolhe, nos conforta, nos serve um café e um cafuné e tudo volta a ser mágico. E tudo faz valer a pena nessa escola da vida, que tem como principal lição nos ensinar a aprender a amar e a se autovalorizar todos os dias. Afinal, o amor é o sentimento mais forte que existe. Por isso, precisamos fluir como a correnteza das límpidas águas dos riachos, nos equilibrar e nos fortalecer, para novamente estarmos prontos para viver com amor e com humanidade. Uma quinta-feira abençoada por Deus. Beijo de Luz!