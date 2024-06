O arraiá mais influente e aguardado já tem data marcada! No dia 06/07, o influenciador mais dinâmico, autêntico e engraçado da região, @jaumfavaro, promoverá a segunda edição do Arraiá do Jaum. Este evento privado promete muita diversão, com comidas típicas, quadrilha e muitas surpresas. Prepare-se e acompanhe essa noite incrível através do Instagram.