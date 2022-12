GENTEÉM…!

A vida tem lá suas razões e, muitas vezes, aprendemos com elas… Que a gente não precise perder, para dar valor. Que a gente saiba a sorte que temos, no exato momento em que estivermos vivendo aquilo. Que a gente tenha gratidão por todas as coisas. Que sempre seja possível dizer: “Eu era feliz e sabia”. Ou melhor, dizer: “Eu sou feliz e sei”.

O agora é um presente!

Uma quinta-feira abençoada por Deus.

Beijo de Luz!!!