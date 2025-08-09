21.2 C
Rondonópolis
, 9 agosto 2025
Atitude
Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Uma noite para recordar! Após mais de duas décadas desde a formatura, a turma de Pedagogia da UFMT viveu um momento de pura emoção e alegria com o seu tão aguardado reencontro. Organizado com carinho pelas amigas Marta dos Santos Moreira e Marta Resende, o evento reuniu colegas que compartilharam histórias, abraços apertados e muitas lembranças dos tempos de universidade. Entre risadas, recordações e fotos que eternizaram a noite, o encontro reafirmou que, apesar da distância e do passar dos anos, a amizade e o vínculo construídos no período acadêmico permanecem tão vivos quanto antes. Uma verdadeira celebração à trajetória, à educação e aos laços que o tempo jamais apaga.

Brasil entre a democracia e o assombro do autoritarismo
