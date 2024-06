Um registro todo especial do Primeiro Jantar de Casais, promovido pelo casal de pastores Nayara e Kauã, do Templo Tabernáculo Santo. “O evento aconteceu no último dia 15 de junho e foi uma bênção. Deixamos aqui um versículo para reflexão: Eclesiastes 4:12 ‘E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão; e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa’”.