37.3 C
Rondonópolis
, 3 setembro 2025
type here...
 
 
Estado

Têmis 5: Polícia Penal conclui quinta fase de operação e reforça segurança em unidades prisionais de MT

Em 29 das 41 presídios do Estado não foram encontrados materiais ilícitos

atribunamt.com.br
Por atribunamt.com.br

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img

A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) concluiu, nesta terça-feira (2.9), a quinta fase da Operação Têmis nas 41 unidades prisionais de Mato Grosso, coibindo a presença e fazendo o recolhimento de materiais ilícitos, além de reforçar os protocolos de segurança.

O secretário de Justiça, Vitor Hugo Buzulato, pontuou que as ações mais rígidas nas unidades prisionais, desencadeadas desde novembro do ano passado, têm como foco principal cortar a comunicação de líderes criminosos com as ruas, com a retirada de celulares e outros itens proibidos.

“Com as operações constantes de revistas e recolhimento de materiais em excesso ou proibidos dentro das unidades, buscamos também melhorar o ambiente prisional e corrigir protocolos de segurança. E com o empenho de nossos policiais penais, vamos alcançar o objetivo de zerar a entrada de materiais ilícitos”, salientou o secretário.

Em 29 das 41 unidades prisionais onde ocorreram as revistas na Operação Têmis 5, não foram localizados materiais proibidos. Em 12 unidades, foram encontrados materiais, como celular, fumo, acessórios, porções de entorpecentes, chips de telefonia e armas artesanais.

Penitenciária Central

Na maior unidade prisional do estado, que abriga cerca de 3.200 custodiados, as equipes da Polícia Penal realizaram a movimentação dos presos entre seis raios da penitenciária.

Na PCE, a operação contou com o reforço de equipes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e do Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas, além do apoio da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Força Tática e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Foram removidos materiais em excesso, limpeza geral das celas e trocas de colchões que estavam desgastados.

Balanço da operação

  • Celulares 22
  • Carregadores 15
  • Fones de ouvido 6
  • Cabos USB 22
  • Chips de celular 25
  • Fumo 121
  • Cigarro 1
  • Isqueiro 7
  • Armas artesanais 25
  • Porções de maconha 40
  • Serra 2

 

FonteRaquel Teixeira | Sejus-MT
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Em artigo, Mendes defende modelo fiscal de MT como caminho para o Brasil e critica déficit da União
Próximo artigo »
Defesas do ex-presidente Bolsonaro e generais contestam provas e atacam delação de Cid no STF

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

Rondonópolisatribunamt.com.br -

Prefeitura de Rondonópolis lança programa “Quita Fácil” com descontos de até 95% em dívidas

A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou nesta quarta-feira (3) o Projeto de Lei nº 349/2025, que institui o Programa...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.