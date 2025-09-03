A Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) concluiu, nesta terça-feira (2.9), a quinta fase da Operação Têmis nas 41 unidades prisionais de Mato Grosso, coibindo a presença e fazendo o recolhimento de materiais ilícitos, além de reforçar os protocolos de segurança.

O secretário de Justiça, Vitor Hugo Buzulato, pontuou que as ações mais rígidas nas unidades prisionais, desencadeadas desde novembro do ano passado, têm como foco principal cortar a comunicação de líderes criminosos com as ruas, com a retirada de celulares e outros itens proibidos.

“Com as operações constantes de revistas e recolhimento de materiais em excesso ou proibidos dentro das unidades, buscamos também melhorar o ambiente prisional e corrigir protocolos de segurança. E com o empenho de nossos policiais penais, vamos alcançar o objetivo de zerar a entrada de materiais ilícitos”, salientou o secretário.

Em 29 das 41 unidades prisionais onde ocorreram as revistas na Operação Têmis 5, não foram localizados materiais proibidos. Em 12 unidades, foram encontrados materiais, como celular, fumo, acessórios, porções de entorpecentes, chips de telefonia e armas artesanais.

Penitenciária Central

Na maior unidade prisional do estado, que abriga cerca de 3.200 custodiados, as equipes da Polícia Penal realizaram a movimentação dos presos entre seis raios da penitenciária.

Na PCE, a operação contou com o reforço de equipes do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) e do Serviço de Operações Penitenciárias Especializadas, além do apoio da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), da Força Tática e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Foram removidos materiais em excesso, limpeza geral das celas e trocas de colchões que estavam desgastados.

Balanço da operação