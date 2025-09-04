Mato Grosso se destacou em julho de 2025 como o segundo estado do país com o maior número de empregos gerados com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O estado registrou a criação de 9.540 novas vagas em julho, um aumento de 63,8% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram gerados 5.824 empregos formais.

Em termos absolutos, Mato Grosso ficou atrás apenas de São Paulo, que criou 42.798 empregos no mesmo mês.

As cinco cidades que mais se destacaram na geração de empregos em julho foram Cuiabá (1.632 vagas), Sapezal (791), Lucas do Rio Verde (743), Campo Verde (721) e Campo Novo do Parecis (683).

O setor agropecuário foi o principal responsável pelo aumento de vagas, com 3.805 empregos gerados, o que representa um crescimento de cerca de 198% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram criadas 1.277 vagas.

A indústria criou 1.539 postos; a construção, 1.600; os serviços, 1.872; e o comércio, 724. Com isso, Mato Grosso passou a contabilizar 995.536 pessoas empregadas com carteira assinada.

Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, esses números demonstram a tendência de crescimento do mercado de trabalho em Mato Grosso e indicam a expansão de diversos setores da economia estadual.