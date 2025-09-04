37.6 C
Rondonópolis
, 4 setembro 2025
Avião de pequeno porte cai em pista do aeródromo municipal

Três pessoas ficaram feridas; motor teria parado durante a aproximação para o pouso

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) foi acionado nesta quinta-feira (4.9), por volta das 10h20, para atender uma ocorrência de queda de aeronave de pequeno porte, que teria caído na cabeceira da pista do aeródromo municipal de Guarantã do Norte (a 709 km de Cuiabá).

Ao chegarem no local, os bombeiros do 4º Núcleo Bombeiro Militar (4º NBM) encontraram três pessoas a bordo da aeronave.

Entre os ocupantes, uma mulher de 29 anos, grávida, apresentava escoriações e queixava-se de dores na face e na região lombar. Um homem de 47 anos sofreu um ferimento no rosto e múltiplas escoriações.

Ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Guarantã do Norte. O piloto, que também apresentava escoriações, recusou atendimento médico no local.

Segundo relato do comandante da aeronave, o motor parou de funcionar durante a aproximação para o pouso, obrigando-o a realizar um pouso forçado. A Polícia Militar e a Polícia Civil também estiveram no local para tomar as providências cabíveis.

 

FonteJéssica Medeiros | CBMMT
