Uma violenta colisão envolvendo um ônibus de passageiros e uma carreta basculante deixou um saldo de 11 mortos, incluindo o motorista do ônibus, e vários feridos na noite de sexta-feira (8), no quilômetro 648 da BR-163, próximo a Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso.

O ônibus, da empresa Novo Caminho SPE Ltda. (Rio Novo Transportes), fazia a linha de Cuiabá para Sinop. De acordo com a análise preliminar da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), o acidente ocorreu em um trecho de curva com faixa contínua.

As evidências colhidas no local, cujo trabalho foi concluído na madrugada deste sábado (9), indicam que o ônibus invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com a carreta.

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (AGER-MT) informou que o veículo envolvido era um modelo 2025, de placa SPU0H07 e prefixo 25104.

Ainda segundo a agência, o ônibus havia passado por uma vistoria técnica em julho de 2025, com validade até julho de 2026, e possuía uma apólice de seguro de responsabilidade civil vigente.

A Politec foi acionada às 23h de sexta-feira e está conduzindo a identificação das vítimas, que foram encaminhadas para as unidades de Sinop (cinco corpos) e Nova Mutum (quatro corpos). Duas outras vítimas faleceram em hospitais de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum e serão periciadas nos IMLs locais. Um laudo pericial detalhado, com a análise completa sobre a dinâmica e as causas do acidente, será elaborado.

A empresa Rio Novo Transportes declarou em nota que está oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e aos seus familiares.

Tanto a AGER-MT quanto a Politec acompanham as apurações para o completo esclarecimento da tragédia e manifestaram profundo pesar, prestando solidariedade aos familiares das vítimas.

Operação de resgate mobilizou 25 bombeiros por mais de 3 horas

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) liderou uma complexa operação de resgate que se estendeu por mais de três horas na noite da tragédia. A corporação foi acionada por volta das 22h30 e, ao chegar ao local, constatou a gravidade da ocorrência com múltiplas vítimas. O ônibus transportava ao menos 51 passageiros e a carreta estava carregada com algodão.

Diante do cenário, foi necessário mobilizar todo o efetivo dos bombeiros de Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, totalizando 25 militares e nove viaturas.

O coronel Fernando Duarte Santana, comandante do 3º Comando Regional, classificou a ação como uma das maiores mobilizações de resgate do ano na região.

“Montamos um ponto de triagem no local para identificar rapidamente as vítimas em estado mais grave, garantindo atendimento prioritário e transporte imediato”, afirmou o coronel.

Para priorizar os atendimentos, foi aplicado o sistema de triagem START. As vítimas classificadas como “vermelhas” (estado crítico) foram levadas imediatamente para o hospital de Lucas do Rio Verde, enquanto as “amarelas” (lesões moderadas) foram encaminhadas para Nova Mutum.

Além do socorro aos feridos, os militares também atuaram na recuperação dos corpos das nove vítimas que morreram no local.

A operação integrada foi crucial e contou com o apoio da concessionária Nova Rota do Oeste, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal de Lucas do Rio Verde, ambulâncias da Secretaria de Saúde do município, Polícia Civil e Politec.