Segurança e comunicação: Thiago propõe e garante internet gratuita em rodovias pedagiadas

Thiago Silva: “além do trecho da BR-163, que já é uma importante conquista, queremos ampliar a conectividade em todas as rodovias pedagiadas em Mato Grosso” (Foto – Divulgação)

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou o Projeto de Lei 1974/2024, que determina a obrigatoriedade de acesso à internet em todas as rodovias concedidas em Mato Grosso. A proposta, segundo o parlamentar, visa modernizar a infraestrutura viária e garantir mais segurança para os condutores de todas as regiões do estado.

Atendendo a demanda apresentada pelo deputado ao Governo, a concessionária Nova Rota D’Oeste anunciou, neste mês, que vai implementar a instalação de conexão Internet 4G nos 850,9 quilômetros da BR-163, de Itiquira, passando por Rondonópolis até Sinop, beneficiando assim milhares de pessoas.

Thiago Silva destaca que, em um estado de dimensões continentais como Mato Grosso – com mais de 900 mil km² de extensão –, a disponibilidade de internet nas estradas não é apenas uma questão de conveniência, mas uma ferramenta essencial para segurança e comunicação.

“Em situações de emergência, como acidentes ou pane veicular, a conexão rápida pode ser decisiva para acionar socorro e salvar vidas. Além disso, o acesso à informação em tempo real é fundamental para quem trafega por longas distâncias. Além do trecho da BR-163, que já é uma importante conquista, queremos ampliar a conectividade em todas as rodovias pedagiadas”, afirmou o parlamentar.

A proposta também prevê que as concessionárias informem os motoristas sobre a cobertura e a qualidade do sinal em cada trecho, por meio de placas ou canais digitais, além de cumprirem padrões técnicos definidos em regulamento.

O caminhoneiro Rafael Loss aprovou a iniciativa e destacou, via assessoria de Thiago Silva, sua importância para os profissionais da estrada.

“A internet na BR-163 vai ajudar muito, mas nossa expectativa é que o serviço chegue a todas as regiões. É um avanço importante para quem passa horas dirigindo. Agradecemos o deputado Thiago”.

“Com esse projeto, reforçamos nosso compromisso com políticas que integram tecnologia, infraestrutura e segurança viária, impulsionando o desenvolvimento e a modernização de Mato Grosso”, concluiu o parlamentar.

 

