O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) intensificou as ações de combate aos incêndios florestais com o uso de quatro aeronaves e um helicóptero, ampliando a capacidade de resposta durante este período de estiagem, quando as condições climáticas favorecem a propagação do fogo.

A utilização desses recursos aéreos garante agilidade no monitoramento de áreas de risco, no transporte de equipes, na infiltração de militares em locais de difícil acesso e no lançamento de água diretamente sobre os focos de incêndio.

As operações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil Estadual e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

As aeronaves já estão sendo empregadas em ocorrências nos municípios de Nova Brasilândia, Alto Paraguai, Rosário Oeste e Vila Bela da Santíssima Trindade, com destaque para a atuação no Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, uma das áreas de maior relevância ambiental do Estado.

Segundo o comandante do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), tenente-coronel BM Rafael Ribeiro Marcondes, o apoio aéreo tem sido essencial para reduzir o tempo de resposta das equipes em campo, aumentar a efetividade no combate aos focos ativos e minimizar os impactos ambientais causados pelos incêndios.

“Já acumulamos pouco mais de 52 horas de voo e realizamos o lançamento de aproximadamente 404 mil litros de água diretamente sobre os focos ativos nos municípios atingidos.

A mobilização aérea, aliada à estratégia de combate terrestre, amplia a cobertura das áreas afetadas e contribui significativamente para a proteção da vegetação nativa, da fauna silvestre e das comunidades vulneráveis nas proximidades dos incêndios”, explicou.

No Parque Estadual Serra de Ricardo Franco concentra-se o maior esforço aéreo das operações, com a atuação de uma aeronave e um helicóptero.

Devido às características geográficas da região, que é marcada por relevo acidentado, vegetação densa e áreas de difícil acesso terrestre, o apoio aéreo é fundamental.

A operação no local conta ainda com o apoio de brigadistas, funcionários de fazendas vizinhas e o uso de maquinários pesados para a abertura de aceiros para conter o avanço das chamas e proteger áreas ainda preservadas do parque.

Investimentos

Além do emprego desses recursos aéreos, estão sendo destinados R$ 78 milhões às ações diretas da corporação, que incluem:

medidas de prevenção;

contratação de brigadistas;

reforço da estrutura operacional;

uso de maquinário pesado;

celebração de parcerias estratégicas;

entre outras iniciativas fundamentais.

Ao todo, o Governo de Mato Grosso está aplicando R$ 125 milhões em ações voltadas à prevenção e ao combate aos incêndios florestais, bem como ao enfrentamento do desmatamento ilegal em todo o estado.

Proibição do uso do fogo

O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso.

De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.

Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.