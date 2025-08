Cuiabá/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (5/8) a Operação Narcoimperium, com o objetivo de desarticular organização criminosa envolvida com o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. As ações ocorrem nos municípios de Brasnorte e Tangará da Serra, no interior de Mato Grosso.

Cerca de 30 policiais federais cumprem quatro mandados de prisão temporária, seis mandados de busca e apreensão e sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 7,5 milhões.

As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, em consonância com diretrizes que priorizam a descapitalização patrimonial de organizações criminosas, bem como a prisão de lideranças e membros estratégicos.

A investigação é desdobramento da Operação Catrapo, que revelou a atuação de organização criminosa transnacional, com capacidade logística e financeira significativa. O grupo utilizava aeronaves para o transporte de grandes carregamentos de drogas.

Durante o curso da investigação, foi possível comprovar que os investigados adquiriram um avião interceptado e abatido pela Força Aérea Brasileira (FAB) em 2021, no município de Brasnorte, quando transportava cerca de 300 quilos de cocaína.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.