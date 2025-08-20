Proprietários de veículos registrados em Mato Grosso que mudarem de município devem atualizar o endereço junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). Com os dados cadastrais atualizados, o proprietário consegue receber as notificações de autuação dentro do prazo para defesa ou recurso.

Para atualizar o endereço, o proprietário do veículo deve agendar o atendimento presencial em alguma unidade do Detran, abrir o processo e pagar a taxa da vistoria do veículo. Após o pagamento, deve realizar a vistoria veicular e, caso seja necessário, precisa adquirir a Placa Mercosul junto a um estampador credenciado.

Após todo o procedimento, é necessário ir à unidade do Detran para a emissão do CRLV-e (documento do veículo) atualizado.

O coordenador de Atendimento ao Cidadão do Detran-MT, Cleyton Brandão, reforça que, para atualizar os dados cadastrais, o veículo deve estar com todos os débitos em dia, como IPVA, Licenciamento e multas, se houver.

“Manter o cadastro atualizado junto ao Detran é obrigação do proprietário do veículo e evita transtornos futuros”, observou o presidente da Autarquia, Gustavo Vasconcelos.

Dúvidas e informações podem ser obtidas pelo Atendimento Virtual do Detran-MT, pelo WhatsApp: (65) 99933-9318.