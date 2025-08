Diferente dos anos anteriores, a 8ª edição do Bruna Paes Open de Tênis não será disputada em Rondonópolis. De acordo com Karla Paes, mãe da tenista rondonopolitana, que morreu aos 29 anos, em um acidente automobilístico na BR-364, em 2016, a competição será realizada na Capital do Estado, entre os dias 23 a 31 agosto, no Círculo Militar de Cuiabá.

As sete edições anteriores do Bruna Paes Open de Tênis foram todas disputadas no Caiçara Tênis Clube, local onde Bruna deu os seus primeiros passos no esporte em que chegou a brilhar até fora do Brasil.

“Neste ano, devido ‘alguns motivos’, resolvemos migrar a competição para Cuiabá”, disse ao A TRIBUNA Karla Paes, mãe da tenista. Ano passado, a competição contou de 110 inscritos, entre tenistas profissionais e amantes do esporte de Mato Grosso e de outros estados brasileiros.

Questionada pela reportagem que motivos seriam esses que levaram o torneio para a Capital, Karla Paes não escondeu que foi descontentamento com a atual direção do Caiçara. A competição há alguns anos faz parte do Circuito Mato-grossense de Tênis, organizado pela Federação Mato-grossense de Tênis.