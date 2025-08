Mato Grosso gerou 360.493 empregos com carteira assinada no primeiro semestre de 2025, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O volume representa um crescimento de 1,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O saldo entre admissões e desligamentos no período foi positivo, com 41.853 novas vagas formais criadas. O desempenho mantém Mato Grosso entre os líderes na geração de empregos no país. O estado foi o oitavo que mais contratou no Brasil e o segundo da região Centro-Oeste, atrás apenas de Goiás.

Em Mato Grosso, o setor de serviços foi o maior responsável pela geração de empregos formais no primeiro semestre, com 118.870 contratações. Na sequência, estão o comércio (93.151 admissões), agropecuária (67.486), indústria (46.867) e construção (34.119).

Entre os municípios que mais contribuíram para o desempenho estadual, Cuiabá se destaca por apresentar o maior número de empregos gerados, totalizando 70.309 novos postos de trabalho, 19,5% do total.

A segunda cidade que mais contratou foi Rondonópolis, com 29.483 admissões (8,18%), seguida de Sinop, com 24.539 (6,81%), Várzea Grande, com 18.844 (5,23%) e Sorriso, com 17.348 (4,81%).

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, ressaltou que os dados do Caged refletem o bom momento que Mato Grosso vive e a efetividade das ações voltadas ao desenvolvimento econômico.