Mato Grosso tem a terceira menor taxa de desemprego do Brasil e está abaixo da média nacional

Mercado de trabalho do Estado mantém ritmo de crescimento com queda em relação ao mesmo período de 2024

(Foto: Christiano Antonucci / Secom-MT)

Mato Grosso registrou, no segundo trimestre de 2025, uma taxa de desemprego de 2,8%, a terceira menor do país, atrás apenas de Santa Catarina (2,2%) e Rondônia (2,3%). O índice também está abaixo da média nacional, que é de 5,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e divulgada nesta sexta-feira (15.8).

O resultado representa queda em relação ao primeiro trimestre deste ano, quando o índice estava em 3,5%, e também em comparação ao mesmo período de 2024, quando a taxa foi de 3,3%.

Os dados indicam que o mercado de trabalho mato-grossense segue em trajetória positiva, consolidando-se como um dos mais aquecidos do Brasil.

No primeiro semestre de 2025, foram 360 mil novas contratações com carteira assinada no estado, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O levantamento mostra que Mato Grosso possui, atualmente, 2.986.000 pessoas em idade de trabalhar (14 anos ou mais). Deste total, 2.082.000 fazem parte da força de trabalho e 904 mil estão fora dela.

Apenas 58 mil pessoas estão desocupadas no estado.

No total, o estado conta com 2,02 milhões de pessoas ocupadas, das quais 849 mil têm emprego com carteira assinada no setor privado, 1,08 milhões atuam no setor privado no geral, 246 mil no setor público e 719 mil em postos informais.

Outro indicador que reforça o bom momento do mercado de trabalho é a queda no número de pessoas subutilizadas, aquelas que trabalham menos horas do que poderiam ou estão disponíveis para trabalhar, mas não conseguem emprego.

Entre o segundo trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025, esse contingente passou de 175 mil para 146 mil pessoas, uma redução de 16,57%.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, enfatizou o fortalecimento do mercado de trabalho e os avanços do estado em criar um ambiente favorável para todos.

“Os avanços do Estado no mercado de trabalho refletem o compromisso do governo em fortalecer setores estratégicos da economia, promover políticas públicas eficazes, incentivar investimentos e abertura de novos negócios. A queda consistente da taxa de desemprego mostra que estamos consolidando um ambiente econômico cada vez mais sólido para toda a população e transformando o Mato Grosso em um verdadeiro gigante em oportunidades.”

FonteYasmim Di Berti / Sedec
