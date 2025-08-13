Diante da recente imposição de uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos, o estado de Mato Grosso se apoia em uma baixa dependência do mercado norte-americano e em uma estratégia robusta de diversificação para blindar sua economia. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, a medida anunciada pelo governo Trump deve ter um impacto limitado, já que apenas 1,5% do volume exportado pelo estado tem os EUA como destino final.

A avaliação foi feita durante uma entrevista na noite de ontem, terça-feira (13).

“Temos alguns produtos mais afetados, como madeira, ouro e subprodutos da carne, mas a carne bovina, por exemplo, tem apenas 7% de sua exportação voltada aos Estados Unidos”, detalhou o secretário, tranquilizando o setor produtivo.

A força da balança comercial mato-grossense, que de janeiro a junho de 2025 acumulou um saldo positivo de US$ 14,6 bilhões, reside na sólida parceria com países da Ásia e do Oriente Médio.

De acordo com o governo, esse valor representa 45% do total exportado pelo Brasil no mesmo período, evidenciando a pujança do agronegócio local.

Novos Horizontes e Produção Sustentável

A estratégia do governo estadual para contornar a instabilidade no comércio global é clara: conquistar novos mercados e fortalecer a imagem de Mato Grosso como um produtor sustentável.

A recente retirada da vacinação contra a febre aftosa é vista como um passaporte para mercados mais exigentes, como Japão, Coreia do Sul e a União Europeia.

“O desafio é manter os clientes tradicionais, conquistar novos e mostrar ao mundo que Mato Grosso produz com responsabilidade ambiental e qualidade reconhecida”, afirmou Miranda.

Para isso, o estado aposta em diferenciais competitivos:

Liderança Nacional: Maior produtor de soja, milho, algodão, gergelim e etanol de milho.

Maior produtor de soja, milho, algodão, gergelim e etanol de milho. Maior Rebanho Bovino: Detém o maior rebanho do país, com foco crescente em qualidade e rastreabilidade.

Detém o maior rebanho do país, com foco crescente em qualidade e rastreabilidade. Sustentabilidade: Preserva 60% de seu território e cumpre uma legislação ambiental rigorosa. Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa visa garantir a rastreabilidade completa da cadeia da carne, do nascimento ao abate.

Em 2025, a ofensiva comercial já resultou na abertura de três novos destinos para a carne mato-grossense, incluindo o México, elevando o total de mercados para 77 países.

Para acelerar essa expansão, o estado está lançando a Invest Mato Grosso, uma agência de promoção comercial e atração de investimentos que será administrada pela iniciativa privada.

Industrialização para Agregar Valor

Seguindo uma meta do governador Mauro Mendes, o estado também intensifica os esforços para agregar valor às suas commodities por meio da industrialização.

“Temos incentivos fiscais sem burocracia, segurança jurídica e uma política agressiva de atração de indústrias”, ressaltou o secretário.

Um exemplo prático desse avanço é o processamento do milho: atualmente, cerca de 40% da produção já é transformada em etanol dentro do próprio estado.

Outro projeto estratégico é a implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Cáceres, que utilizará o Rio Paraguai como via de escoamento, otimizando a logística e a competitividade dos produtos mato-grossenses no cenário internacional.