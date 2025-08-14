O governador Mauro Mendes anunciou nesta quinta-feira (14) que o Governo de Mato Grosso abrirá uma nova licitação para a construção de 79 quadras poliesportivas. A medida, segundo ele, garantirá que 100% das 626 escolas da rede estadual de ensino possuam a estrutura para a prática de esportes e atividades pedagógicas.

O anúncio foi realizado durante a cerimônia de entrega da reforma e ampliação da Escola Estadual Alice Fontes, no bairro Coophema, em Cuiabá. O evento marcou a reinauguração da unidade, que recebeu um investimento de R$ 5,1 milhões e foi praticamente reconstruída.

“Temos 626 escolas estaduais. Estamos terminando uma licitação para comprar 79 quadras poliesportivas e, com isso, Mato Grosso vai ter 100% das suas escolas estaduais com quadras. É um exemplo de como as coisas melhoraram e podem continuar melhorando nos próximos anos”, afirmou o governador.

A iniciativa de zerar o déficit de quadras se soma a um amplo pacote de investimentos em infraestrutura escolar.

De acordo com o governo, desde o início da atual gestão, já foram entregues 45 novas quadras (contabilizando unidades estaduais e apoio a redes municipais) e outras 15 estão com obras em andamento.

Investimento massivo em infraestrutura

Além das estruturas esportivas, o governo estadual destacou a construção e modernização das unidades de ensino como uma das prioridades. Até o momento, o balanço apresentado aponta para a entrega de 40 novas escolas e outras 45 estão em fase de construção. Adicionalmente, 90 escolas foram completamente reformadas e ampliadas, e mais 100 estão passando por esse processo de modernização.

A E.E. Alice Fontes, palco do anúncio, serve como modelo do padrão que o governo busca implementar. Com o investimento de R$ 5,1 milhões, a escola agora conta com 10 salas de aula climatizadas, refeitório, quadra poliesportiva coberta e vestiários. A capacidade de atendimento foi ampliada para 600 alunos, do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, em dois turnos.

Durante seu discurso, Mendes comparou a qualidade das novas unidades estaduais às melhores escolas da rede privada.

“As escolas que estamos entregando não perdem em nada para as melhores escolas particulares de Mato Grosso. Algumas são até melhores, pois são equipadas com Smart TVs, chromebooks aos alunos e muitas tecnologias que o ensino privado não possui”, ressaltou. “Nós não podemos aceitar nada menos do que isso. Nada de reforminha só com uma pintura e alguns reparos ‘meia boca’. Os estudantes e profissionais de Educação merecem a melhor estrutura para alcançarem o melhor ensino”, concluiu o governador.

A cerimônia contou com a presença de autoridades como o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini (PL), os secretários de Estado Alan Porto (Educação) e Allan Kardec (Ciência e Tecnologia), além do vereador por Cuiabá, Dilemário Alencar (União), e membros da comunidade escolar.