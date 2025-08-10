Neste domingo (11), o Dia dos Pais é celebrado em todo país. Na Polícia Civil, a data tem um significado ainda mais especial para a dupla de investigadores Israel Barbosa da Silva, de 55 anos, e Nayanna de Paula Santana.

Pai e filha, respectivamente, Israel e Nayanne trabalham lado a lado, atualmente, na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc). Contudo, os dois já atuaram juntos também na Delegacia Especializada do Adolescente (DEA).

Ingressado na instituição em 2008, Israel conta que sempre motivou a filha a conquistar seus objetivos. A filha, Nayanna, vai além, reforça que o pai sempre foi uma fonte de inspiração na vida dela.

“Ele sempre foi inspiração de amor e cuidado. E, ao mesmo tempo, de luta e determinação. Sempre batalhou muito para chegar aonde chegou. Foi garçom, antes de cursar Educação Física, na Universidade Federal de Mato Grosso, onde se formou. Atuou na área como professor em escolas e academia, até que foi chamado na polícia, em 2008”, diz a filha com bastante emoção.

Segundo Nayanne, o pai sempre foi um grande amigo e apoiador. Segundo ela, foi o pai a principal fonte de incentivo para estudar.

“Foi ele quem me incentivou a estudar e me preparar fisicamente para passar no concurso da Polícia Civil.

E a aprovação veio em 2011, três anos após a do meu pai”, recorda a filha com muita gratidão.

Desde então, pai e filha seguem a trajetória investigativa na Polícia Civil, cumprindo a missão de elucidar crimes, contribuindo para com a segurança pública de Mato Grosso.

“Para mim, tê-lo como parceiro de profissão só me enche de orgulho e alegria, porque já somos parceiros de vida, grandes amigos”, enfatiza Nayanne.

Para o pai, ter a companhia da filha no cotidiano profissional os aproxima ainda mais.

“É uma parceira não só do trabalho, mas de vida”, completa Israel.

Legado policial

Além da dupla de investigadores, a Polícia Civil tem outras histórias de exemplo e inspiração.

A da escrivã recém-nomeada, Kawany Rotneder Silva, de 28 anos, é filha do também escrivão Pedro Ferreira da Silva Filho, de 54 anos. E também da delegada Luciane Barros Pereira Lima, de 50 anos, é filha do delegado aposentado, Luiz Pereira, de 76 anos.