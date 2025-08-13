A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) participa até o dia 15 de agosto, do Encontro Estadual de Cooperação Técnica – Planos Decenais de Educação, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), em Cuiabá.

O encontro tem o objetivo de disseminar a proposta do novo Plano Nacional de Educação (PNE) e promover oficinas formativas sobre o seu planejamento. O encontro reúne equipes técnicas da Seduc, Diretorias Regionais de Educação (DREs), gestores municipais e representantes de instituições ligadas a educação.

Serão quatro dias de discussão, seguindo a metodologia preparada pelo Ministério da Educação (MEC) para colher todas as informações necessárias para o planejamento.

“Sabemos que o PNE é a diretriz que vai induzir estados e municípios para a realização de uma educação que possa transformar a vida dos estudantes. Além disso, há princípios básicos como o acesso e a permanência mas, principalmente, a aprendizagem”, afirma o secretário de Educação, Alan Porto.

Ele reforça que o novo PNE tem grandes objetivos a serem alcançados até 2034.

“Sobretudo, nas áreas de educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica”, completa Alan.

De acordo com a representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Adriana Tomasoni, a Seduc tem sido uma grande parceira no processo de pensar no trabalho que tem sido realizado na base das instituições responsáveis pela elaboração, monitoramento e avaliação do plano.

“O governo instituiu, em lei, o fórum como a instância de discussão e elaboração do plano, mas os municípios instituíram os conselhos e nós temos esse trabalho para fazer na base”, falou Adriana.

Segundo ela, a Secretaria Adjunta de Regime de Colaboração (Sarc), por meio da secretária Nágila Brandão, tem auxiliado para fazer o trabalho junto às prefeituras, para que sejam estabelecidas as instâncias necessárias.

Também participaram da mesa de abertura, nesta terça-feira (12), a coordenadora do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso (FEE/MT), Jessyca Kelly Castro; o secretário de educação de Canarana e presidente da Regional Centro-Oeste da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Eduardo Ferreira da Silva; a coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (Uncme), Andréa dos Santos, e o assessor da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino do Ministério da Educação (Sase/MEC), Bruno Câmara.