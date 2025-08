A concessão da BR-060/364/GO/MT, também conhecida como “Rota Agro”, trecho de Rondonópolis a Rio Verde (GO) deve ocorrer no próximo dia 14. O leilão acontece a partir das 14h, na B3 – Bolsa de Valores de São Paulo. O edital foi publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) em 28 de março.

O trecho que será concedido no leilão se estende do entroncamento da BR-060 com o contorno de Rio Verde (GO) até a entrada da BR-364 no contorno de Jataí (GO).

Além disso, engloba a BR-364/GO até a divisa com Mato Grosso e a BR-364/MT até a entrada da BR-163 em Rondonópolis, passando por pontos estratégicos como Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto Araguaia (MT).

Segundo a ANTT, o projeto, que abrange 490,065 km, representa um investimento superior a R$ 7 bilhões, contemplando ampliação de capacidade, melhorias operacionais e inovação tecnológica para garantir mais fluidez e segurança ao tráfego.

O A TRIBUNA já havia adiantado, em janeiro deste ano, que o edital seria lançado até maio e o leilão deveria ocorrer em agosto. Ao todo, o trecho tem 490,06 km de extensão. O investimento que a empresa vencedora do leilão deverá fazer será de R$ 4,28 bilhões, além de R$ 2,61 bilhões em custos operacionais.

Para exemplificar, nos investimentos estão previstas situações como as obras, recuperações, aquisições de equipamentos e afins, e nos custos operacionais estão os funcionários, ambulâncias, guinchos, entre outros.

O leilão prevê uma concessão de 30 anos, que pode ser prorrogada por mais 30, e será no modelo menor tarifa + curva de aporte. A estimativa é de que a concessão possa gerar 62 mil empregos diretos, indiretos e geração de renda incalculável, já que deve movimentar a economia de todos os municípios atendidos.

No trecho de 490,06 km de extensão entre Rondonópolis e Rio Verde, a concessão prevê a construção de 179,69 km de faixas adicionais, além de 45,62 km de duplicação.