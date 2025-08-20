As tão esperadas obras de melhorias, como a duplicação e construção de faixas adicionais na BR-364, no trecho entre Rondonópolis e Jataí (GO), que foi concedido em leilão realizado no último dia 14, somente devem ser iniciadas no terceiro ano da concessão. Isso é o que está previsto no edital da concessão da rodovia, denominada Rota Agro.
O trecho foi concedido para o Consórcio Rota Agro Brasil, que venceu o leilão com desconto de 19,2% no valor do pedágio. Atualmente, conforme informações do Ministério dos Transportes, a concessão está em processo de contratação. O contrato terá duração de 30 anos, podendo ser prorrogado por mais 30.
Segundo consta no edital, a previsão é de que nos primeiros dois anos da concessão serão realizados os trabalhos iniciais para eliminar problemas que representem riscos e desconforto aos usuários, além da recomposição da sinalização vertical e horizontal.
A partir do primeiro ano, também devem ser oferecidos os serviços para a assistência dos usuários, incluindo socorro médico, atendimento a incidentes e apoio operacional, com ambulâncias e guinchos. A rodovia deve ainda contar com sistema de pesagem em movimento, câmeras em pontos críticos e detecção automática de incidentes, para monitoramento e gestão eficaz do tráfego.
As obras, que incluem duplicação, construção de faixas adicionais, de contornos rodoviários, vias marginais, travessias em nível, acessos, retornos e rotatórias, devem ser feitas a partir do terceiro ano da concessão, devendo ser finalizadas até o oitavo ano.
Para o trecho da BR-364 em Mato Grosso, entre Rondonópolis e Alto Araguaia, está prevista a duplicação de 8,55 km, além da construção de 87,31 km de faixas adicionais. Também há previsão de construção de um contorno em Alto Araguaia, com extensão total de 7,85 km e implantação de 4,80 km de faixas adicionais.
Pelo cronograma previsto no edital, a obra de duplicação de 8,55 km no município de Pedra Preta deve ser executada no quarto ano de concessão. O trecho duplicado terá início no km 142,1 da BR-364 em Pedra Preta, terminando no km 150,6, também naquela cidade. Este é o único trecho com previsão de duplicação em Mato Grosso.
Ainda em Mato Grosso, entre Rondonópolis e Alto Araguaia, a previsão é de construção de 87,31 km de faixas adicionais. O primeiro trecho, entre Rondonópolis e Pedra Preta, as faixas adicionais devem ter 9,68 km, descontínuos, e devem ser construídas no terceiro ano de concessão.
———— CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE ————
————————————————————————————
O segundo trecho, com 28,46 km de faixas adicionais no município de Alto Araguaia, tem previsão de construção no quinto ano da concessão. O terceiro trecho, com 23,99 km de extensão das faixas adicionais, compreendido entre Pedra Preta e Alto Garças, está previsto para ser construído no sexto ano de concessão.
O quarto e último trecho de faixas adicionais terá 25,18 km de extensão, entre Alto Araguaia e Pedra Preta, tem previsão de construção no sétimo ano de concessão.
Conforme o edital, as faixas adicionais no trecho mato-grossense da BR-364 serão descontínuas e deverão ter extensões mínima e máxima aproximadas de 800 e 1600 metros, respectivamente, podendo variar de acordo com a necessidade. Além disso, o edital especifica que a quilometragem total das faixas adicionais em cada trecho resulta da soma de faixas de ultrapassagem a serem implantadas, sem predeterminação dos pontos iniciais e finais.
Está também prevista para Mato Grosso, a construção de um contorno em Alto Araguaia, que deve ser executado entre o quarto e quinto ano de concessão da rodovia.
Para Goiás, o edital de concessão prevê a duplicação de 37,7 km entre os municípios de Jataí e Mineiros. Essa obra deve ser executada no terceiro ano de concessão. Já a construção 58,15 km de faixas adicionais entre as cidades goianas de Jataí e Santa Rita do Araguaia deve ocorrer entre os quinto e sétimo anos de concessão.
Concessão
O trecho concedido se estende do entroncamento da BR-060 com o contorno de Rio Verde (GO) até a entrada da BR-364 no contorno de Jataí (GO). Além disso, engloba a BR-364/GO até a divisa com Mato Grosso e a BR-364/MT até a entrada da BR-163 em Rondonópolis, passando por pontos estratégicos como Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto Araguaia (MT). O trecho concedido tem 490,06 km de extensão.
Pedágios
Estão previstas ainda, no edital de concessão, a implantação inicial de cinco praças de pedágio. Três praças devem ser instaladas em Goiás, sendo duas em Jataí e uma em Portelândia. Em Mato Grosso, outras duas, uma delas em Pedra Preta e outra em Alto Araguaia.