22.4 C
Rondonópolis
, 20 agosto 2025
type here...
 
 
Estado

Concessão da BR-364: Obras entre Roo e Jataí só devem começar daqui a 3 anos

Jornal A Tribuna
Por Jornal A Tribuna

Leia Mais

- PUBLICIDADE -spot_img
Para o trecho da BR-364 em Mato Grosso, entre Rondonópolis e Alto Araguaia, está prevista a duplicação de 8,55 km, além da construção de 87,31 km de faixas adicionais (Foto – Arquivo)

As tão esperadas obras de melhorias, como a duplicação e construção de faixas adicionais na BR-364, no trecho entre Rondonópolis e Jataí (GO), que foi concedido em leilão realizado no último dia 14, somente devem ser iniciadas no terceiro ano da concessão. Isso é o que está previsto no edital da concessão da rodovia, denominada Rota Agro.

O trecho foi concedido para o Consórcio Rota Agro Brasil, que venceu o leilão com desconto de 19,2% no valor do pedágio. Atualmente, conforme informações do Ministério dos Transportes, a concessão está em processo de contratação. O contrato terá duração de 30 anos, podendo ser prorrogado por mais 30.

Segundo consta no edital, a previsão é de que nos primeiros dois anos da concessão serão realizados os trabalhos iniciais para eliminar problemas que representem riscos e desconforto aos usuários, além da recomposição da sinalização vertical e horizontal.

A partir do primeiro ano, também devem ser oferecidos os serviços para a assistência dos usuários, incluindo socorro médico, atendimento a incidentes e apoio operacional, com ambulâncias e guinchos. A rodovia deve ainda contar com sistema de pesagem em movimento, câmeras em pontos críticos e detecção automática de incidentes, para monitoramento e gestão eficaz do tráfego.

As obras, que incluem duplicação, construção de faixas adicionais, de contornos rodoviários, vias marginais, travessias em nível, acessos, retornos e rotatórias, devem ser feitas a partir do terceiro ano da concessão, devendo ser finalizadas até o oitavo ano.

Para o trecho da BR-364 em Mato Grosso, entre Rondonópolis e Alto Araguaia, está prevista a duplicação de 8,55 km, além da construção de 87,31 km de faixas adicionais. Também há previsão de construção de um contorno em Alto Araguaia, com extensão total de 7,85 km e implantação de 4,80 km de faixas adicionais.

Pelo cronograma previsto no edital, a obra de duplicação de 8,55 km no município de Pedra Preta deve ser executada no quarto ano de concessão. O trecho duplicado terá início no km 142,1 da BR-364 em Pedra Preta, terminando no km 150,6, também naquela cidade. Este é o único trecho com previsão de duplicação em Mato Grosso.

Ainda em Mato Grosso, entre Rondonópolis e Alto Araguaia, a previsão é de construção de 87,31 km de faixas adicionais. O primeiro trecho, entre Rondonópolis e Pedra Preta, as faixas adicionais devem ter 9,68 km, descontínuos, e devem ser construídas no terceiro ano de concessão.

 

 

————  CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE  ————
————————————————————————————

 

 

O segundo trecho, com 28,46 km de faixas adicionais no município de Alto Araguaia, tem previsão de construção no quinto ano da concessão. O terceiro trecho, com 23,99 km de extensão das faixas adicionais, compreendido entre Pedra Preta e Alto Garças, está previsto para ser construído no sexto ano de concessão.

O quarto e último trecho de faixas adicionais terá 25,18 km de extensão, entre Alto Araguaia e Pedra Preta, tem previsão de construção no sétimo ano de concessão.

Conforme o edital, as faixas adicionais no trecho mato-grossense da BR-364 serão descontínuas e deverão ter extensões mínima e máxima aproximadas de 800 e 1600 metros, respectivamente, podendo variar de acordo com a necessidade. Além disso, o edital especifica que a quilometragem total das faixas adicionais em cada trecho resulta da soma de faixas de ultrapassagem a serem implantadas, sem predeterminação dos pontos iniciais e finais.

Está também prevista para Mato Grosso, a construção de um contorno em Alto Araguaia, que deve ser executado entre o quarto e quinto ano de concessão da rodovia.

Para Goiás, o edital de concessão prevê a duplicação de 37,7 km entre os municípios de Jataí e Mineiros. Essa obra deve ser executada no terceiro ano de concessão. Já a construção 58,15 km de faixas adicionais entre as cidades goianas de Jataí e Santa Rita do Araguaia deve ocorrer entre os quinto e sétimo anos de concessão.

Concessão

O trecho concedido se estende do entroncamento da BR-060 com o contorno de Rio Verde (GO) até a entrada da BR-364 no contorno de Jataí (GO). Além disso, engloba a BR-364/GO até a divisa com Mato Grosso e a BR-364/MT até a entrada da BR-163 em Rondonópolis, passando por pontos estratégicos como Santa Rita do Araguaia (GO) e Alto Araguaia (MT). O trecho concedido tem 490,06 km de extensão.

Pedágios

Estão previstas ainda, no edital de concessão, a implantação inicial de cinco praças de pedágio. Três praças devem ser instaladas em Goiás, sendo duas em Jataí e uma em Portelândia. Em Mato Grosso, outras duas, uma delas em Pedra Preta e outra em Alto Araguaia.

 

FonteDanielly Tonin | Da Reportagem
- PUBLICIDADE -spot_img
« Artigo anterior
Homenagem póstuma: Há 16 anos, Rondonópolis perdia o repórter Chico Alves
Próximo artigo »
Com serviço de pátio: Cidade passará a ter blitzes periódicas da lei seca

DEIXE UM COMENTÁRIO

Por favor, digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

- Publicidade -
- PUBLICIDADE -spot_img

Mais notícias...

RondonópolisJornal A Tribuna -

Com serviço de pátio: Cidade passará a ter blitzes periódicas da lei seca

Com o início do funcionamento do serviço de guincho e pátio para guarda de veículos apreendidos nos próximos 60...
- Publicidade -

Mais artigos da mesma editoria

- Publicidade -
© A Tribuna MT - Todos os direitos reservados.