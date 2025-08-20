As tão esperadas obras de melhorias, como a duplicação e construção de faixas adicionais na BR-364, no trecho entre Rondonópolis e Jataí (GO), que foi concedido em leilão realizado no último dia 14, somente devem ser iniciadas no terceiro ano da concessão. Isso é o que está previsto no edital da concessão da rodovia, denominada Rota Agro.

O trecho foi concedido para o Consórcio Rota Agro Brasil, que venceu o leilão com desconto de 19,2% no valor do pedágio. Atualmente, conforme informações do Ministério dos Transportes, a concessão está em processo de contratação. O contrato terá duração de 30 anos, podendo ser prorrogado por mais 30.

Segundo consta no edital, a previsão é de que nos primeiros dois anos da concessão serão realizados os trabalhos iniciais para eliminar problemas que representem riscos e desconforto aos usuários, além da recomposição da sinalização vertical e horizontal.

A partir do primeiro ano, também devem ser oferecidos os serviços para a assistência dos usuários, incluindo socorro médico, atendimento a incidentes e apoio operacional, com ambulâncias e guinchos. A rodovia deve ainda contar com sistema de pesagem em movimento, câmeras em pontos críticos e detecção automática de incidentes, para monitoramento e gestão eficaz do tráfego.

As obras, que incluem duplicação, construção de faixas adicionais, de contornos rodoviários, vias marginais, travessias em nível, acessos, retornos e rotatórias, devem ser feitas a partir do terceiro ano da concessão, devendo ser finalizadas até o oitavo ano.

Para o trecho da BR-364 em Mato Grosso, entre Rondonópolis e Alto Araguaia, está prevista a duplicação de 8,55 km, além da construção de 87,31 km de faixas adicionais. Também há previsão de construção de um contorno em Alto Araguaia, com extensão total de 7,85 km e implantação de 4,80 km de faixas adicionais.

Pelo cronograma previsto no edital, a obra de duplicação de 8,55 km no município de Pedra Preta deve ser executada no quarto ano de concessão. O trecho duplicado terá início no km 142,1 da BR-364 em Pedra Preta, terminando no km 150,6, também naquela cidade. Este é o único trecho com previsão de duplicação em Mato Grosso.