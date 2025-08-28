36.2 C
Rondonópolis
, 28 agosto 2025
Estado

Categoria adulta: Secel inicia edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses nesta sexta-feira (29)

A primeira etapa regional da competição reunirá atletas das regiões esportivas Sul e Sudeste do Estado, em Primavera do Leste

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) inicia, nesta sexta-feira (29), a Edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses. O município de Primavera Leste sedia, até domingo (31), a primeira etapa regional da competição, que reunirá atletas da categoria adulta das regiões esportivas Sul e Sudeste do Estado.

Em disputas de basquete, futsal, handebol e voleibol, times masculinos e femininos competem pelos títulos de campeões regionais em suas modalidades e às vagas para as etapas estaduais, que ocorrem no mês de novembro.

Cerca de 600 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes, compõem as delegações participantes da etapa regional Sul/Sudeste.

Ao todo, 51 seleções representam os municípios de Rondonópolis, Campo Verde, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Paranatinga, Poxoréu, Primavera do Leste, Santo Antônio de Leverger, São Pedro da Cipa, São José do Povo e Tesouro.

“Sabemos que os Jogos Abertos são fundamentais para os atletas adultos manterem a rotina de treinos, competições, e de integração também. Por isso é uma satisfação manter o evento no calendário do Estado, com etapas que possibilitam o envolvimento de municípios de todas as regiões”, destaca o secretário da Secel, David Moura.

Até o mês de outubro, haverá mais quatro etapas regionais. O calendário completo da edição 2025 dos Jogos Abertos Mato-grossenses está disponível no site www.secel.mt.gov.br/-/jogos-abertos-mato-grossenses-2025

Abertura oficial e competições

A abertura oficial da etapa regional Sul/Sudeste dos Jogos Abertos Mato-grossenses será realizada no sábado (30), às 20h, no Ginásio Municipal “Pianão”, em Primavera do Leste.

As competições ocorrem desta sexta (29) a domingo (31), em diferentes espaços esportivos do município, de acordo com a modalidade.

O Ginásio Pianão recebe os jogos de futsal, e o Ginásio Colégio Nova Geração, as partidas de basquetebol. Os ginásios da Escola Estadual Clemilda Oliveira Viana e da Faculdade Anhanguera sediam as disputas de handebol e de voleibol, respectivamente.

 

FonteCida Rodrigues | Secel-MT
Fraude bilionária: Rondonópolis é alvo de operação contra esquema no setor de combustíveis

Rondonópolis foi um dos alvos da megaoperação "Carbono Oculto", deflagrada na manhã desta quinta-feira (28) para desarticular uma organização...
