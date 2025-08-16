A Nova Rota do Oeste fará, neste fim de semana, uma operação especial de tráfego na Serra de São Vicente (BR-364) para execução de serviços de manutenção e conservação da rodovia.

As ações, que integram o programaSerra Segura, serão realizadas das 22h deste sábado (16) às 5h de domingo (17). Nesse período, a pista ficará totalmente interditada no sentido Rondonópolis/Cuiabá.

Para reduzir os impactos aos motoristas, será feita a Operação Comboio, com alternância do tráfego da pista norte (interditada) para a pista sul (Cuiabá/Rondonópolis).

O bloqueio total tem como objetivo garantir a segurança dos condutores e das equipes de trabalho.

Os serviços previstos incluem reparos no pavimento, limpeza da pista e da vegetação na faixa de domínio, substituição de defensas metálicas danificadas, revitalização da sinalização e manutenção de sistemas de drenagem. Caso haja chuva ou neblina intensa, a operação será reagendada.

Como funciona a Operação Comboio

A Operação Comboio funciona como uma Pare e Siga especial. Com o fechamento da pista do sentido norte (Rondonópolis/Cuiabá), o fluxo de veículos será desviado para a pista sul (Cuiabá/Rondonópolis) e, por meio de monitoramento, é feita a alternância do fluxo de veículos.

Os motoristas devem respeitar a sinalização e as orientações repassadas no local. A operação é organizada pelas equipes da Concessionária, que atuam na sinalização e acompanhamento dos trabalhos nos dois sentidos.

Atendimento

Para obter informações em tempo real sobre condições de tráfego, intervenções na rodovia, condições climáticas, entre outras situações no trecho sob concessão, entre em contato com a Nova Rota do Oeste pelo 0800 065 0163 (telefone e WhatsApp).

A central de atendimento funciona 24 horas. Neste canal de comunicação, também podem ser acionados todos os serviços oferecidos pela Nova Rota aos motoristas que estão na rodovia, como atendimento operacional, socorro médico e mecânico.