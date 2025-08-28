1 de 5

A Concessionária Morro da Mesa reforçou seu compromisso social ao realizar, neste mês, duas importantes iniciativas de conscientização dentro da campanha Agosto Lilás, movimento que tem como objetivo a prevenção e o enfrentamento à violência doméstica.

Na última semana, usuários que trafegavam pela MT-130 receberam panfletos informativos com orientações sobre o grau de violências, e orientações de como pedir ajuda, bem como, os canais de denúncia disponíveis. A ação buscou levar a mensagem de combate à violência diretamente à população que utiliza diariamente a rodovia.

Além disso, colaboradores da concessionária participaram de uma palestra realizada na sede da empresa, ministrada pela Polícia Militar, por meio da Patrulha Maria da Penha, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa da Mulher. O encontro abordou a importância do diálogo, da informação e da denúncia como ferramentas para romper ciclos de violência.

Para a presidente do Conselho da Mulher, Myrian Cardozo, iniciativas como essas fortalecem a rede de proteção e ampliam a conscientização da sociedade.

“As ações realizadas pela concessionária ajudam a difundir informações e contribuem de forma efetiva para o combate à violência doméstica. É fundamental que mais instituições se engajem nessa causa”, ressaltou.

A diretora da Morro da Mesa, Suzelaine Vendruscolo, destacou o compromisso da concessionária em atuar além da gestão da rodovia.

“Sabemos do nosso papel social e, por isso, estamos sempre desenvolvendo campanhas de orientação e prevenção. Acreditamos que a informação é capaz de transformar realidades e salvar vidas”, afirmou.

As ações reforçam o posicionamento da Morro da Mesa como concessionária comprometida não apenas com a segurança viária, mas também com o desenvolvimento social da região em que atua.

O Agosto Lilás é um movimento nacional de conscientização que reforça a necessidade de enfrentamento à violência contra a mulher. Denúncias podem ser feitas de forma gratuita e sigilosa pelo número 180.