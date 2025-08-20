A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) vai participar, nesta quarta-feira (20), da Mostra de Experiências Bem-sucedidas em Amamentação, realizada pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio das Faculdades de Enfermagem e de Nutrição, pelo Hospital Universitário Júlio Muller e pelo Programa Ninho do Cuidado.

O técnico responsável pela área da Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação e Alimentação Complementar Saudável da SES-MT, Rodrigo Carvalho, vai ministrar a palestra “Priorizemos a Amamentação: Construindo Sistemas de Apoio Sustentáveis”, às 13h15, no auditório do Hospital Júlio Muller, em Cuiabá.

“Eu vou palestrar sobre o tema da Semana Mundial de Amamentação e o sistema de apoio à amamentação sustentável, que é uma abordagem de toda a sociedade para garantir que cada mãe tenha o apoio, o ambiente e os recursos para amamentar com sucesso, do parto até os dois primeiros anos de vida da criança ou mais”, explicou Carvalho.

A palestra será presencial e contará com transmissão do programa Saúde Digital MT, também da SES.

Segundo a coordenadora de Promoção e Humanização da Saúde, Rosiene Pires, o aleitamento materno é essencial para a saúde da mulher e da criança, além de ter impacto social relevante.

“Com o apoio da SES, essa mostra incentiva que as Prefeituras promovam e incentivem a amamentação. Além disso, queremos identificar quais boas práticas podem ser replicadas por outros municípios para fortalecer a saúde de Mato Grosso”, explicou.

A mostra marca o “Agosto Dourado”, que simboliza o mês de promoção da amamentação. Os trabalhos inscritos são relacionados às ações de promoção, proteção e apoio à amamentação.

As melhores experiências das macrorregiões de saúde do Estado estarão representadas no evento: há projetos de Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Comodoro, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Nova Marilândia, Sapezal, Sinop e União do Sul.