A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) realizou nesta quarta-feira (16) a soltura de nove animais em uma área de 12 hectares localizada em uma propriedade rural no Distrito da Guia. Somente no primeiro semestre deste ano, o órgão ambiental já realizou a soltura de 177 animais.

Desta vez, foram devolvidos à natureza 02 araras Canindé, 01 urutau comum, 01 sagui, 02 jabutis, 01 papagaio, 01 gavião e 01 periquito-de-encontro-amarelo. Todos eles passaram por cuidados médicos e por processo de reabilitação antes de serem soltos.

De acordo com a Gerência de Fauna, as duas araras soltas foram resgatadas no município de Diamantino, a 183 km de Cuiabá. Elas foram encontradas no solo e apresentavam impossibilidade de voo.

Já o gavião veio do município de Rondonópolis e também estava debilitado. Ele foi resgatado pela 2ª Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental e entregue à Sema.

O urutau comum, ave de hábito noturno, foi resgatado no município de Tangará da Serra e, após avaliação médica, ficou sob os cuidados de uma guardiã por um período de aproximadamente dois meses.

O papagaio também estava sob os cuidados de um guardião, mas não se adaptou ao dividir o espaço com outros oito papagaios.

“Ele não se adaptou ao bando, estava triste e não estava se alimentando, por isso achamos melhor ele ir para outro lugar”, destacou a médica veterinária da Sema e guardiã de animais silvestres, Ana Laura Karlinski.

A área para onde os animais foram levados é cercada com telas, o que impede a entrada de intrusos. Já foram encaminhados para o local outros animais reabilitados pela Sema, como uma tamanduá-bandeira, duas jandaias, um periquito, três corujas-buraqueiras, três papagaios, duas araras canindé e três jabutis.

Balanço

Dos 177 animais devolvidos à natureza pela Sema, 103 são aves, 20 mamíferos e 54 répteis.