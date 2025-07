Mato Grosso apresentou queda de 41% nos crimes de homicídios dolosos (quando há intenção de matar) nos últimos dez anos, em uma comparação entre os primeiros seis meses de 2015 e de 2025, conforme balanço do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas.

De acordo com o levantamento dos principais crimes violentos, foram 327 homicídios registrados no primeiro semestre de 2025, contra 557 registrado no mesmo período de 2015.

“Os dados da Operação Tolerância Zero mostram claramente uma redução expressiva dos crimes.

O Brasil e o nosso Estado perderam muito tempo para fazer esse enfrentamento, as leis sobre as quais nós temos que atuar não ajudam e nos acostumamos, lamentavelmente, com esse problema. Mas, diante de todo esse contexto, só me resta parabenizar porque, mesmo com as dificuldades, os resultados estão aí, e isso é resultado do trabalho sério das nossas forças de segurança.

Não podemos achar que somos o suprassumo. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer, estratégias a implementar, para continuar mudando esse resultado da violência”, afirmou o governador Mauro Mendes.

Os registros de latrocínio (roubo seguido de morte), por exemplo, também caíram na série histórica. Houve redução de 79%, com 24 ocorrências no primeiro semestre de 2015, contra cinco no mesmo período deste ano. Já em relação a 2019, o número passou de 29 para cinco registros, o que representa uma queda de 83%.

A lesão corporal seguida de morte apresentou queda percentual de 87%. Foram 15 casos registrados nos seis primeiros meses de 2015, contra apenas dois em 2025. Em comparação ao mesmo período de 2019, quando foram registrados sete casos, a redução foi de 60%.

Para o secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, o trabalho da força de segurança evita a população de ser vítima ou morta pela criminalidade.

“Os dados de crimes violentos caíram vertiginosamente. Derrubamos os números e estamos mostrando para a sociedade para que tenha o conhecimento dos investimentos do governo e do trabalho dos nossos policiais.

Esses homens e mulheres estão lá dia e noite impedindo que os criminosos cometem crimes. Realmente, são números expressivos. Poucos Estados do país conseguiram derrubar esses índices como aqui em Mato Grosso”, concluiu Roveri.

O programa Tolerância Zero foi criado no final de novembro do ano passado, como resposta do Governo de Mato Grosso de combater as ações de facções criminosas e derrubar os índices de criminalidade em todo o Estado com uma série de medidas, como aumento no efetivo de policiais, criação da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus) voltado apenas para o sistema penal e entre outras medidas.