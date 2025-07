“Esse curso é importante porque ele representa um marco no avanço dos meios investigatórios e de inteligência. Hoje nós não podemos abrir mão da tecnologia para desempenhar bem a atividade do Ministério Público. E o curso foi realizado de forma integrada com todos os órgãos do Ministério Público que atuam com a inteligência ou com a investigação e com outros parceiros externos também, como Cira e Defaz. Então é o uso da tecnologia para dar apoio ao enfrentamento de organizações criminosas e apoiar também os esforços de inteligência, tanto em nível tático quanto estratégico”, destacou o coordenador do CSI do MPMT, promotor de Justiça Mauro Zaque de Jesus.