O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado (Mato Grosso Saúde) disponibiliza aos seus beneficiários o programa Oncocare, um serviço interno especialmente voltado ao cuidado de pacientes em tratamento oncológico.

A proposta do programa é oferecer um atendimento mais humano, próximo e eficiente, sempre com foco no bem-estar e na qualidade de vida dos beneficiários em tratamento contra a doença.

O Oncocare foi criado para acompanhar o paciente durante o tratamento, oferecendo suporte ao longo da jornada.

Esse acompanhamento é realizado por meio de ações planejadas, como atendimentos telefônicos regulares, orientações presenciais e visitas domiciliares, que permitem entender melhor as necessidades de cada paciente e oferecer apoio contínuo.

Os atendimentos do programa começaram no início de 2025 e estão sendo realizados com o compromisso de proporcionar um cuidado acolhedor, respeitoso e individualizado aos beneficiários do MT Saúde que vivenciam esse momento delicado.

Um dos grandes diferenciais do Oncocare é a presença de um enfermeiro visitador, que atua diretamente no suporte aos pacientes. Esse profissional está disponível para realizar visitas domiciliares sempre que necessário, além de atender ligações e oferecer orientações personalizadas. O enfermeiro também é responsável por acolher demandas prioritárias, garantindo um serviço ágil e atento às urgências de cada caso.

O MT Saúde investe constantemente na capacitação desse profissional, assegurando que o atendimento prestado seja cada vez mais qualificado, empático e eficiente.

A atuação do enfermeiro permite que o paciente se sinta amparado em todas as etapas do tratamento, seja em casa ou por telefone, reforçando o compromisso com o cuidado integral e contínuo.

Com o Oncocare, o MT Saúde reforça seu papel como plano de saúde e como uma rede de apoio ativa aos seus beneficiários, em especial os que enfrentam o câncer. A iniciativa garante que cada paciente receba o acompanhamento necessário, com atenção especial às suas demandas físicas e emocionais.

O canal de atendimento do Oncocare MT Saúde funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone (65) 9 8464-0298.