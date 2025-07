Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Mato Grosso e do Rio Grande do Sul, deflagrada na manhã desta terça-feira (29), cumpriu dez mandados judiciais contra um grupo criminoso especializado em extorsões por meio de plataformas digitais.

A ação, batizada de Operação Falsa Persona, mira criminosos baseados no Rio Grande do Sul que agiam em nível nacional, incluindo vítimas em Mato Grosso.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pelo Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) de Cuiabá, após meses de investigação conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) da Polícia Civil de Mato Grosso.

As ordens judiciais estão sendo cumpridas em cinco municípios gaúchos, incluindo residências e presídios de Porto Alegre e Charqueadas, com apoio da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos e Defraudações do Rio Grande do Sul.

As investigações da DRCI-MT revelaram que o grupo utilizava perfis falsos em redes sociais para ganhar a confiança das vítimas.

Em seguida, as coagiam a fazer pagamentos de valores altos sob a grave ameaça de divulgar material íntimo, que muitas vezes eram montagens e edições fraudulentas.

O delegado adjunto da DRCI, Guilherme Rocha, que lidera as investigações, explicou que o trabalho foi complexo e exigiu meses de diligências contínuas para desvendar a estrutura do grupo, identificar seus membros e comprovar os crimes.

“O principal objetivo da operação é apreender os dispositivos eletrônicos usados pelos criminosos, como smartphones e computadores, para dar continuidade às investigações e responsabilizar criminalmente os envolvidos”, afirmou o delegado.

O delegado titular da DRCI de Mato Grosso, Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, ressaltou o empenho da instituição.

“A operação reflete o trabalho qualificado e o compromisso da Polícia Civil de Mato Grosso no combate à criminalidade cibernética, reafirmando sua atuação tanto no ambiente digital quanto em diligências de âmbito nacional”, destacou Fachinelli.

A operação Falsa Persona, cujo nome faz alusão à tática dos criminosos de criar perfis falsos, integra o planejamento estratégico da Polícia Civil de Mato Grosso no enfrentamento à criminalidade, por meio da operação Inter Partes, que faz parte do programa Tolerância Zero, do Governo do Estado.

A Polícia Civil reforça a importância de que vítimas de extorsão denunciem os fatos o mais rápido possível para que os criminosos sejam identificados e responsabilizados.