O programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), já conta com a adesão de 128 municípios e 14.550 câmeras em funcionamento, integradas ao circuito de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

Segundo números da Sesp, são 13.600 câmeras dos modelos fixos e speed domes, além de 950 OCRs, que permitem a leitura de placas de veículos.

O secretário de Estado de Segurança Pública, coronel PM César Roveri, afirmou que o Vigia Mais MT é um programa estratégico do Governo de Mato Grosso, criado para integrar a atuação das forças de segurança com o uso de tecnologia no combate à criminalidade.

“Em pouco mais de dois anos de execução, o programa já apresenta resultados expressivos. O Vigia Mais MT é pensado para dar suporte às forças de segurança. Por meio da tecnologia, estamos construindo uma muralha digital em Mato Grosso, e nosso objetivo é alcançar todos os 142 municípios do Estado. O videomonitoramento é essencial, pois, com as câmeras, conseguimos rastrear veículos roubados, flagrar ações criminosas e, inclusive, prender foragidos da Justiça que circulam pelas cidades e dar suporte à elucidação de crimes. Os números comprovam a eficiência do programa, e nossa meta é reprimir a criminalidade cada vez mais”, destacou.

Criado para aliar tecnologia às ações de segurança pública, o programa previa, inicialmente, a entrega de 15 mil câmeras para os 142 municípios de Mato Grosso, além de outros entes públicos e privados que manifestassem interesse em se tornar parceiros do Estado no monitoramento de ruas, avenidas, praças e outros espaços de interesse coletivo.

Com a ampliação do programa para atender também escolas e secretarias, como a Seduc, que adquiriu e instalou 5.500 câmeras em unidades escolares estaduais, o número total de equipamentos disponibilizados passou para mais de 20 mil.

Além das parcerias com as prefeituras e as escolas, a Sesp firmou termos de cooperação com 29 associações, 54 empresas privadas, cinco secretarias e uma autarquia.

Até o momento, 70 municípios já instalaram 100% das câmeras previstas, enquanto os demais seguem em fase de implantação. As imagens captadas são conectadas ao Ciosp, que funciona como o “cérebro” do programa.

Mais tecnologia

No ano passado, o programa foi reforçado com a tecnologia de reconhecimento facial em grandes eventos no Estado e em pontos estratégicos de Cuiabá. A ferramenta já resultou na prisão de 60 foragidos da Justiça, com mandados em aberto por diversos crimes.

A leitura de placas veiculares também apresentou resultados positivos, como a recuperação de 123 veículos apenas neste ano, e a devolução de R$ 6,4 milhões em bens à sociedade.

Outra etapa do Vigia Mais MT é o Vigia Mais Motorista, primeiro sistema de segurança do país voltado a motoristas profissionais, com conexão direta entre os condutores e as centrais de atendimento das forças de segurança.

O aplicativo do Vigia Mais Motorista, disponível para sistemas iOS e Android, já conta com 182 motoristas cadastrados.

A plataforma permite chamadas de emergência por botão e chat, comando de voz e ainda oferece um botão físico. Após o acionamento, o motorista tem cinco segundos para cancelar o chamado, em caso de engano. Passado esse tempo, uma viatura é automaticamente enviada ao local.