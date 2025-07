Ao entregar novos armamentos para a Polícia Militar, nesta terça-feira (22), o governador Mauro Mendes destacou que apenas as forças de Segurança de Mato Grosso e de São Paulo possuem conjuntos de equipamentos desse nível para combater a criminalidade.

Mauro entregou 128 fuzis da marca israelense IWI, metralhadoras Negev e armas de eletrochoque Taser X2, óculos de visão noturna, miras optrônicas, e outros equipamentos tecnológicos.

“Nós vamos continuar investindo pesadamente para dar as melhores condições aos nossos policiais. E hoje eu não tenho dúvida: armas iguais essas aqui, desse nível, é só Mato Grosso e São Paulo que têm. Algumas tecnologias e armamentos que nós temos aqui, talvez nenhum estado brasileiro tenha. Nós temos que dar as melhores condições para enfrentar o crime e combater todos aqueles que ousarem desafiar a lei aqui no estado de Mato Grosso”, relatou.

De acordo com o governador, hoje as forças de Segurança vivem uma realidade muito melhor do que no início de 2019, quando ele assumiu a gestão.

“Lembro que a polícia precisava fazer vaquinha pra conseguir qualquer melhoria ou reforma. Na época, até comemoramos uma doação de armas da Polícia Rodoviária Federal. E hoje temos uma das polícias mais bem equipadas e estruturadas do país para combater todo tipo de crime”, registrou.

Mauro ainda parabenizou e homenageou os agentes que se destacaram no Programa Tolerância Zero e, com isso, ajudaram a reduzir significativamente os índices dos principais crimes em Mato Grosso.

“Parabéns a cada soldado, a cada oficial, a cada praça. A todos vocês que fazem esse trabalho, digo em nome de todos os mato-grossenses que tenho muito orgulho do trabalho de vocês”, finalizou.

Também participaram do evento o vice-governador Otaviano Pivetta; a senadora Margareth Buzetti; o deputado estadual Elizeu Nascimento; os secretários de Estado Fabio Garcia (Casa Civil), Cesar Roveri (Segurança) e Jordan Espíndola (Gabinete de Governo); e os comandantes-gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, coronéis Fernando Tinoco e Gledson Bezerra, respectivamente; além de diversas outras autoridades policiais.