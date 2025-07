A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) confirmou que os 100 estudantes e 13 professores selecionados para a 3ª edição do programa de intercâmbio MT no Mundo embarcam nos dias 12 e 13 de setembro com destino à Inglaterra.

A iniciativa, que faz parte da Política Educacional de Línguas Estrangeiras do Estado, garante uma experiência internacional com todas as despesas pagas pelo Governo de Mato Grosso.

O estudante Aquiles França do Nascimento, 16 anos, aluno da Escola Estadual Dione Augusta, em Cuiabá, afirmou que o intercâmbio é a realização de um sonho.

“Viajar para outro país é um sonho de muita gente. Sem dúvida, será uma experiência incrível e algo muito importante para o meu currículo”, disse.

Já Pedro Guilherme de Paula Gambetta, 18 anos, da Escola Estadual Júlio Strübing Muller, em Várzea Grande, destacou o impacto cultural da viagem.

“Quero mostrar o lado acolhedor do povo mato-grossense e apresentar nossas comidas típicas e belezas naturais, como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães”.

Outro destaque é o estudante indígena Perakopri Panará, de 15 anos, da Escola Estadual Albert Einstein, de Guarantã do Norte. Ele enxerga no intercâmbio uma grande oportunidade de troca cultural.

“Quero levar um pouco da cultura do meu povo e trazer novos aprendizados à minha comunidade e colegas de escola”, afirmou.

De acordo com a Seduc, o programa soma mais de R$ 16 milhões em investimentos e garante aos estudantes um curso intensivo com 30 aulas semanais de inglês, material didático, nivelamento, certificado de conclusão, passagens, hospedagem, alimentação, seguro, chip de internet, transporte e emissão de documentos. Tudo com o objetivo de proporcionar uma vivência completa e segura.

O MT no Mundo integra o Plano EducAção 10 Anos, que tem como meta posicionar Mato Grosso entre os cinco melhores sistemas educacionais do país até 2026. Com a data do embarque marcada, os estudantes vivem agora a expectativa e o preparo para essa nova jornada internacional.