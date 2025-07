Moradores da Baixada Cuiabana e de outras regiões de Mato Grosso agora têm mais uma opção para solicitar atendimento pré-hospitalar em casos de emergência. Além do conhecido 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o 193 do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) também pode ser acionado, garantindo uma resposta mais ágil e eficiente.

Essa ampliação na capacidade de atendimento é resultado da ativação do Sistema Estadual de Atendimento Pré-Hospitalar, uma parceria estratégica entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) e a Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A principal novidade é a implantação de uma Central de Atendimento Pré-Hospitalar no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que unifica as chamadas de emergência.

Com a integração, não importa se o cidadão ligar para 192 ou 193: a chamada será direcionada para a mesma central no Ciosp.

Essa central será responsável por despachar a equipe mais próxima e adequada para a ocorrência, seja ela do Samu ou do Corpo de Bombeiros.

Fim da Confusão e Otimização da Resposta

O comandante-geral do CBMMT, coronel BM Flávio Glêdson Vieira Bezerra, destaca que a iniciativa visa eliminar a antiga dúvida sobre qual número ligar em situações de acidente.

“Estamos integrando os números de emergência 192 e 193, eliminando a confusão que antes existia sobre qual número ligar em situações de acidente. Com essa integração, independentemente do número discado, a chamada será direcionada a uma única central, que é o Ciosp”, explica.

Segundo o coronel, a principal vantagem para a população mato-grossense é a redução no tempo de resposta às chamadas de emergência. Além disso, a integração amplia a cobertura do atendimento e qualifica o suporte oferecido, já que muitos bombeiros militares também são enfermeiros e técnicos de enfermagem.

O novo sistema é digitalizado, o que permite o registro e despacho rápido e preciso das ocorrências, otimizando recursos públicos e evitando duplicidade de contratos e desperdícios.

“O Governo do Estado está buscando economizar e melhorar o serviço, e isso vai acontecer simplesmente pela regulação de todo o serviço de atendimento pré-hospitalar”, afirma o comandante.

Histórico e Exemplo de Sucesso

O Corpo de Bombeiros Militar sempre atuou no atendimento pré-hospitalar, realizando anualmente mais de 35 mil atendimentos, dos quais mais de 20 mil são pré-hospitalares. No interior do estado, essa atuação já era comum.

Rondonópolis é um exemplo de sucesso no modelo de atendimento integrado, onde o sistema funciona há 15 anos com a Central de Regulação de Urgência do Samu integrada à estrutura do Ciosp e o Samu instalado dentro da unidade dos bombeiros.

Em Cuiabá, a retomada do atendimento pré-hospitalar pelo CBMMT corrige uma lacuna existente desde 2004, quando a capital passou a contar apenas com o Samu para esse tipo de serviço.

O comandante Flávio Glêdson reforça que a medida não é uma inovação, mas sim o cumprimento de uma lei estadual que estabelecia a necessidade de atendimento pré-hospitalar pelo Corpo de Bombeiros na capital.

Com essa integração, a população de Mato Grosso ganha mais agilidade e eficiência no atendimento de emergências médicas. Em caso de necessidade, ligue 192 ou 193.