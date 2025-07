“A participação de Mato Grosso nesse grupo de trabalho é fundamental para que possamos avançar na construção de protocolos unificados e fortalecer a cooperação entre os Corpos de Bombeiros do país. Operações de resposta a desastres exigem agilidade, clareza nos papéis e integração entre os entes envolvidos. Com a padronização, ganhamos em eficiência, segurança e capacidade de atuação conjunta. O CBMMT está comprometido com esse processo de construção coletiva”, afirmou o tenente-coronel.