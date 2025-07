Após ação da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (DPEMT), Luzia Santana de Souza, 78 anos, conseguiu realizar uma cirurgia de remoção do útero (histerectomia) no último sábado (12), no Hospital e Maternidade São João Batista, em Poxoréu (80 km de Rondonópolis).

De acordo com a família, há cerca de um ano ela vinha sofrendo com a falta de atendimento na área ginecológica em Dom Aquino, onde mora. “Ela não conseguia nem sentar direito. Já não aguentava mais ficar tanto tempo esperando, inflamou demais”, revelou a filha, Ivanete Santana de Souza, 48 anos.

Segundo a família, a idosa ficou dois dias em observação no hospital até receber alta médica, na segunda-feira (14).

“O atendimento foi nota dez. As enfermeiras foram ótimas. A alimentação foi boa. Não tem do que reclamar. Ela está conseguindo urinar e já está se alimentando bem”, afirmou a filha.

Luzia foi diagnosticada com prolapso genital feminino, uma condição em que os órgãos pélvicos, como o útero, bexiga ou reto, descem ou se deslocam para dentro ou para fora do órgão genital, devido ao enfraquecimento dos músculos e ligamentos da região.

Assim que tomou conhecimento do caso, por meio da família da idosa, o defensor público Marcelo Fernandes de Nardi ingressou com uma ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela específica, contra o Município de Dom Aquino e o Estado de Mato Grosso, no dia 22 de abril.

O defensor solicitou, com urgência, o agendamento de uma consulta com um ginecologista, para a qual a idosa já tinha um pedido de encaminhamento desde junho do ano passado.

Na noite do mesmo dia (22), durante o plantão, o juiz Pedro Flory Diniz Nogueira acatou o pedido e determinou que o Município e o Estado fornecessem à idosa uma consulta médica ginecológica, conforme avaliação médica, em hospital público ou privado, às custas do poder público.

Além disso, o caso foi encaminhado ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), que emitiu um parecer apontando que a paciente “apresenta quadro de prolapso genital grau IV, conforme registro médico e considerando a indicação médica para avaliação da ginecologia, sugere-se pelo agendamento, com maior brevidade, para consulta em ginecologia-cirurgia”.

Finalmente, no dia 26 de maio, a consulta ginecológica foi realizada no Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá.

De acordo com o laudo médico, a paciente foi diagnosticada com prolapso uterino (grau 4) e, por isso, sentia muitas dores no local.

Após exames físicos e clínicos, ela foi encaminhada para realizar o procedimento cirúrgico (histerectomia) no Hospital e Maternidade São João Batista, em Poxoréu.