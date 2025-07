O número de mortes na BR-163 caiu 24,5% no primeiro semestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado — passando de 53 para 40 ocorrências fatais.

Os dados da Nova Rota do Oeste destacam trechos como a Serra de São Vicente e a Rodovia dos Imigrantes, onde não foi registrada nenhuma morte neste ano.

Segundo a gerente de Eficiência Operacional da concessionária, Bárbara Nathane, o resultado reflete a combinação de diversos serviços prestados pela empresa, como duplicação e manutenção da pista, atendimento operacional e programas educativos voltados aos condutores.

“A análise dos dados mostra uma redução expressiva em regiões com obras em andamento, como Nova Mutum, Vera e Sinop, que passam por duplicação da BR-163 e manutenção do pavimento. O mesmo cenário é observado na Rodovia dos Imigrantes, em Cuiabá e Várzea Grande, que também está em obras e não teve nenhuma ocorrência fatal em 2025”, avalia.

Outro ponto de destaque é a Serra de São Vicente — sem registros de óbitos no ano. A melhoria na segurança é atribuída às ações do programa Pare pela Vida, promovido pela Nova Rota em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com foco na fiscalização do sistema de frenagem de veículos de carga.

“A campanha de monitoramento existe desde 2023 e busca orientar os motoristas de forma humanizada sobre a importância da manutenção veicular, especialmente dos freios”, explica Bárbara.

Ela também destaca o impacto do atendimento operacional na redução de mortes. O serviço atua na remoção de objetos e veículos parados na rodovia, além do socorro imediato a vítimas de acidentes.