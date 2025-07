A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, prendeu em flagrante, nessa terça-feira (15), dois homens, de 59 e 56 anos, suspeitos de integrar uma associação criminosa envolvida no furto e receptação de máquinas agrícolas.

A ação resultou também na recuperação de um trator e uma calcareadeira, avaliados em aproximadamente R$ 400 mil.

As investigações tiveram início logo após a vítima comparecer à delegacia informando que havia contratado um homem, de 51 anos, para realizar o transporte de suas máquinas agrícolas de Bandeirantes (MS) até Santiago do Norte, distrito de Paranatinga (375 km de Cuiabá).

Contudo, o contratado não efetuou a entrega dos equipamentos e, dias depois, procurou a polícia alegando ter sido vítima de um suposto roubo, além de registrar uma segunda ocorrência comunicando ter encontrado o caminhão abandonado, sem os equipamentos.

Diante das contradições apresentadas, a equipe da Derf iniciou as investigações e apurou que o suspeito permaneceu por várias horas em Rondonópolis, levantando fortes indícios de que o desvio teria ocorrido na cidade.

Durante as apurações, os policiais localizaram a calcareadeira escondida nos fundos de uma revenda de máquinas agrícolas.

Os administradores do estabelecimento confirmaram que o homem contratado para o transporte, juntamente com outro suspeito, haviam deixado o equipamento no local para venda em consignação. Um deles, inclusive, conduziu pessoalmente as negociações.

Com o avanço das investigações, os policiais localizaram os suspeitos, que circulavam na cidade utilizando o mesmo veículo registrado em imagens no dia em que deixaram a calcareadeira na loja.

Em seguida, o trator foi encontrado em uma propriedade rural em Primavera do Leste. O proprietário da fazenda relatou ter adquirido o maquinário diretamente dos dois suspeitos.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos. Os presos permanecem à disposição da Justiça e devem passar por audiência de custódia.