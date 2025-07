Estudantes de todo o Estado disputam as modalidades esportivas individuais nos Jogos Escolares e Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, a partir desta sexta-feira (18).

O evento esportivo promovido pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) tem Várzea Grande como município-sede, e reúne até domingo (20), atletas de 12 a 17 anos em busca dos títulos de campeões estaduais.

As competições envolvem as modalidades de:

atletismo;

atletismo adaptado;

ginástica rítmica;

ginastica artística;

natação;

karatê;

taekwondo; e

]wrestling.

Estudantes de 12 a 14 anos competem nos Jogos Escolares e, os de 15 a 17 anos, nos Jogos Estudantis.

Ao todo, cerca de 1.700 atletas estão representando os municípios de Rondonópolis, Araputanga, Água Boa, Alta Floresta, Bom Jesus do Araguaia, Brasnorte, Barra do Garças, Boa Esperança do Norte, Cuiabá, Cáceres, Campinápolis, Colíder, Campo Verde, Confresa, Campo Novo do Parecis, Guarantã do Norte, Ipiranga do Norte, Itaúba, Juína, Juara, Lucas do Rio Verde, Matupá, Marcelândia, Nova Xavantina, Nova Canaã do Norte, Nova Ubiratã, Nova Mutum, Nossa Senhora do Livramento, Poconé, Primavera do Leste, Peixoto de Azevedo, Pontes e Lacerda, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, Sapezal, Tangará da Serra e Várzea Grande.

A etapa estadual de modalidades individuais é composta ainda por uma segunda parte com provas de badminton, ciclismo, judô, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez, que serão realizadas de 24 a 27 de julho, em Lucas do Rio Verde.

Abertura oficial e locais de competição

Em Várzea Grande, a abertura da etapa estadual de modalidades individuais dos Jogos Escolares e Jogos Estudantis ocorre nesta sexta-feira (18), às 19h30, no Ginásio “Fiotão”, localizado no centro do município.

As competições acontecem, simultaneamente, em diferentes espaços esportivos, incluindo alguns de Cuiabá, de acordo com a modalidade. Confira:

Atletismo e atletismo adaptado

Quando: sexta (18), às 15h30; sábado e domingo (19 e 20), das 7h às 18h

Local: Centro Olímpico de Treinamento da UFMT (COT/UFMT), Cuiabá

Ginástica Rítmica

Quando: domingo (20), das 7h às 18h

Local: Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), Várzea Grande

Ginástica Artística

Quando: sexta (18), às 15h

Local: Centro de Treinamento de Ginastica Artística, Cuiabá

Natação

Quando: sábado e domingo (19 e 20), das 7h às 18h

Local: Escola Estadual Militar Miguel Baracat, Várzea Grande

Karatê

Quando: sábado (19), das 7h às 18h

Local: Ginásio Antônio Sotero de Almeida, Várzea Grande

Taekwondo

Quando: sábado (19), das 7h às 18h

Local: Ginásio Fiotão, Várzea Grande

Wrestling